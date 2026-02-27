我的頻道

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

新澤西州蒙特維爾市中文教師、華裔家長 合辦春節午宴迎馬年

記者劉偉／新州報導
蒙特維爾市高中校長桑福德(右二)感謝各位華人教師家長的熱情和對全校教師們的情誼。（主辦方提供）
為表達對教育工作者長期辛勤付出的誠摯感謝，弘揚中華優秀傳統文化，新澤西蒙特維爾市(Montville)各校中文教師與華裔學生家長，攜手在蒙特維爾市高中舉辦中國新年教師答謝午宴，邀請學校教職員工180多人參與，共迎新春佳節。

組織這次活動的部分華人義工。（主辦方提供）
這場活動精心布置了中國春節各項元素，包括紅燈籠、春聯等節慶裝飾。午宴在切蛋糕儀式中開啟。該校校長桑福德(Douglas Sanford)感謝華人社區多年來對學校發展的支持與協助，並高度肯定教師團隊展現的專業精神與奉獻精神。

午宴菜色豐盛。（主辦方提供）
社區志願者精心準備了多款地道中式佳餚招待出席嘉賓，包括象徵團圓吉祥的水餃、酥香可口的春捲、炒麵以及多樣熱菜，十分受歡迎。教師們品嘗美食之餘，與中文教師、華裔家長親切交流。

主辦方還特別安排了抽獎活動。現場設置兩份豪華特等獎禮籃及十份精美禮品。隨著獎項逐一揭曉，掌聲與歡呼聲不斷，將現場氣氛推向高潮。

社區代表指出，本次新春教師答謝午宴不僅是一場節慶活動，更是華人社區回饋學校、深化溝通的重要平臺。近年來，隨著華人家庭在當地不斷發展，彼此合作日益緊密。通過舉辦具有文化特色的交流活動，不僅有助於教師更深入瞭解中華文化與學生家庭背景，也進一步促進多元文化融合，營造更加包容和諧的校園環境。

華人 華裔 新澤西

