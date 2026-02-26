新州台聯會攜手中美婦女會 同慶馬年喜迎春

我的頻道

記者孫影真／新州報導
黃淑慧(左九至右)、Zuckerman、Cohen、王怡如、戴松昌、許益源同慶馬年。（主辦方提供）
新澤西台灣同鄉聯誼會與中美文化協會婦女會日前在愛迪生市The Pines Manor舉辦「好運加碼」新春聯歡晚會，吸引新澤西、紐約、德州、加州等地僑胞參加，席開20餘桌。

晚會由中文學校與僑社團體輪流演出，節目精彩，摸彩獎品豐富。會長黃淑慧與周浩、副會長金健自去年2月起策畫此活動，黃淑慧感謝團隊齊心協助，期望結合各地僑團與社區好友共度馬年春節。

出席嘉賓包括紐約文教中心主任王怡如、副主任王鈺淇、駐紐約辦事處組長許益源、東布朗士維克市長Brad Cohen、經發局長Robert Zuckerman及馬伯洛副市長Terry Lau等。王怡如感謝新州僑胞長期支持僑務工作，並祝福僑胞龍馬精神、馬到成功。Cohen指出，馬年象徵「勇氣與創新」，適逢美國建國250年，更顯意義非凡，他讚揚台灣移民對社區的卓越貢獻及勤奮精神。許益源與Terry Lau也上台祝賀新春快樂。

晚會節目豐富亮眼，包括愛迪生中文學校舞獅與擂鼓表演，世華工商婦女企管協會紐澤西分會前會長馬震宇當場致贈紅包鼓勵學生，FASCA普林斯頓青少年文化大使協會志工表演「台灣尚勇」，兩會會員獻唱賀新年組曲，引導來賓跳「兔子舞」，國標舞、焦嬌、夢幻貓咪及紐約海闊天空等團體及個人歌舞演出，華航駐紐約總經理李文儀主持特獎機票摸彩，由世華紐澤西分會前會長樓莉莎幸運獲獎。

此外，僑務諮詢委員戴松昌、王金智、林映君、全美台灣同鄉聯誼會總會長張錦娟、新澤西僑聯總會辦事處主任黃秀梅、美東中文學校協會會長林美華、前台大新聞研究所所長彭文正等亦到場賀年。

許多出席人士身著紅裝，一片喜氣。（主辦方提供）
FASCA 普林斯頓青少年文化大使協會志工表演「台灣尚勇」。（主辦方提供）
Zuckerman(後排左三起)、Cohen、Lau以及出席人士。（主辦方提供）
擂鼓表演精彩。（主辦方提供）
舞獅表演帶來富貴吉祥，獲得觀眾滿堂彩。（主辦方提供）
遠道嘉賓彭文正(後排左一)攜妻女賀年。（主辦方提供）
