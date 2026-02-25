金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行

僑學界共同主席們向嘉賓敬酒，(右13)為秘書長吳日強。

「金蛇辭舊歲，駿馬報春來」，大費城 僑學界華人 社團聯席會議（下簡稱「僑學界」）於2月22日，假南費城華達大酒樓舉行馬年新春團拜會。費城政府官員、僑界精英、學界代表500多人歡聚一堂，共慶丙午馬年新春，共話合作發展。

當晚，團拜會現場張燈結彩，大紅燈籠高懸，丙午馬年的吉祥裝飾點綴其間，處處洋溢著濃厚的中國年味。伴隨著中山會所腰鼓隊歡快的鑼鼓聲，僑學界共同主席們列隊在嘉賓們的夾道歡迎中入場，為現場帶來了吉祥如意的美好開啟。在奏響雄壯的中美兩國國歌聲中，全體嘉賓起立，拉開了團拜會的序幕。

活動伊始，現場大屏幕播放了僑學界過往完成的各項服務社區及僑胞的僑務工作。當天因遇極端惡虐暴雪天氣，原定出席團拜會的中國駐紐約總領事館孫麗萍副總領事、周凱良領事，通過現場連線視頻參與團拜活動。孫麗萍透過視屏，代表總領館向大費城地區的華僑華人、留學生致以新春的問候和美好的祝福。她說，隔著屏幕，也能感受到現場濃濃的年味，她高度評價了僑學界在傳承中華文化、支持祖（籍）國建設、推動中美地方交流合作方面所做的積極貢獻。她表示，2026年是中美關係發展的重要一年，希望大家繼續發揮橋梁作用，講好中國故事，為增進兩國人民的相互理解和友誼貢獻力量。

僑學界秘書長吳日強在致歡迎詞中表示，僑學界在過去一年里，積極作為，舉辦各類活動，增進鄉誼，守望相助；積極維護僑胞合法權益，努力為大家排憂解難；傳承和弘揚中華優秀文化，積極牽線搭橋，讓更多美國朋友瞭解中國、喜愛中國文化。這些成績的取得，離不開每一位僑胞的無私奉獻及各界朋友的鼎力支持。在此向大家表示崇高的敬意。新的一年，承載著新的希望，孕育著新的機遇。堅信祖（籍）國的明天會更加美好，僑胞的事業和生活也會更上一層樓。雖然我們與故鄉山水相隔，但我們的心永遠與祖（籍）國緊密相連。今天的團拜活動，讓僑胞們重溫了家的溫暖，感受了情的真摯。

大費城華僑公會會長張應欽代表僑界致辭，他說，丙午馬年象徵著奔騰與活力，希望大費城地區的僑胞繼續發揚龍馬精神，團結一心，成為連接中美民間友誼的橋梁和紐帶。學界代表SJU大學學生會主席舒薇表示，作為一名遊子，每到春節 ，總會格外思念家鄉。但此刻，看著一張張親切的笑臉，聽著熟悉的鄉音，並不覺得孤單。因為我們雖身在異鄉，卻並非異客。有僑界前輩的關懷，有同窗夥伴的陪伴，費城有了家的溫度。正如陳立總領事所說：「堅定信心，保持定力。」這份定力，成為我們青年一代奮進前行的力量。新的一年，願做自強不息的「千里馬」，珍惜求學時光；也願做中美友好的「小馬駒」，講好中國故事，傳播中華文化，為人文交流貢獻青春力量。

費城市議會議長Kenyatta Johnson、費城市議員Mark Squilla、費城市長代表Donna Jackson、費城市府城市管理辦公室Christ Brady、費城警局局長Steve Ricci、費城華埠 發展會執行主任陳國賢、賓州 政府衛生平權辦公室顧問孫一等分別上台發言，並帶來了費城市議會及賓州州長的官方賀函，盛贊華人社區是費城多元文化不可或缺的重要組成部分，感謝華人社團為當地經濟繁榮和社會發展做出的卓越貢獻，祝願所有華人朋友新春快樂，馬年吉祥。

與此同時，僑學界向2025贊助團拜活動的贊助商們及西賓頒發了紐約總領館的春節包。精彩的文藝演出中，僑胞們自編自演的節目輪番登場：既有高音獨唱，亦有展現中華傳統之美的民族舞蹈；費城當地陽光中山中文學校的小朋友們帶來了活潑可愛的兒童歌舞；由費城華人舞蹈愛好者及歡樂舞隊表演的大型舞蹈更是將現場氣氛推向了高潮。精彩的表演贏得了台下觀眾的陣陣掌聲和喝彩聲。

鄉音鄉情，舉杯同慶，僑胞們互致新春祝福。現場歡聲笑語不斷，鄉音繚繞，充分展現了大費城地區僑學界團結友愛、奮發向上的精神風貌。本次新春團拜會不僅是一場文化盛宴，更是一次情感的凝聚。它讓遠離故土的遊子們找到了歸屬感，也為中美文化交流搭建了溫馨的平台。新的一年里，大費城僑學界將繼續攜手同行，以駿馬的精神奔騰向前，共同書寫新的篇章。團拜會由王建明、楊笑笑擔任主持。