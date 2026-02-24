暴風雪襲麻州 30萬戶停電 2人喪生

暴風雪橫掃波士頓。(路透)

堪稱「歷史性」的暴風雪 ，不僅讓麻州 發出了自2022年1月以來的首次暴風雪警報，更造成當地交通癱瘓與大規模停電，影響範圍涵蓋波士頓 、羅德島及康乃狄克州部分地區。這場風暴被非正式命名為「冬季風暴賀爾南多」 (Winter Storm Hernando)，其強度與速度均達到了「炸彈氣旋」的標準。

截至23日中午，波士頓及其以南地區預計降雪量突破2呎，部分「中尺度降雪帶」覆蓋區域甚至出現每小時3至4英吋的驚人降雪率。羅德島普羅維登斯(Providence)附近測得最高33.5吋的積雪，打破多項歷史紀錄。此外，麻州多地更觀測到罕見的「雷雪」(Thundersnow)現象，伴隨閃電與雷聲的強降雪讓氣象專家直呼罕見。

國家氣象局已確認波士頓、伍斯特(Worcester)及普萊茅斯(Plymouth)等多個城鎮進入「暴風雪狀態」(Blizzard Conditions)。伴隨降雪而來的是颶風級的強陣風，麻州韋爾弗利特(Wellfleet)甚至測得時速98哩的極端陣風，導致鱈魚角(Cape Cod)等地出現能見度接近零的「白茫茫」(whiteout)狀態。

麻州州長希利已宣布全州進入緊急狀態並啟動國民兵。波士頓市長吳弭則宣布全市公立學校23日停課，政府辦公室關閉。

受災範圍不僅限於麻州的航空運輸方面：羅德島T. F. Green國際機場全面暫停營運；波士頓洛根機場(Logan Airport)取消超過300架次航班。

陸路交通方面，新罕布夏州與康乃狄克州警方實施高速公路限速與商業車輛禁行令；普萊茅斯地區甚至傳出鏟雪車受困雪中的意外。大眾運輸的MBTA與快遞服務如DoorDash，均因安全考量暫停或大幅調整營運。

強風與潮濕重雪的組合對電力設施造成毀滅性破壞。截至23日下午，麻州停電用戶數已飆升至近30萬戶，若算入新澤西與紐約等鄰近地區，全美東北部共有約60萬戶失去電力。受災最嚴重的鱈魚角與東南部社區，部分城鎮如普羅文斯敦(Provincetown)甚至面臨100%全鎮停電。電力公司警告，受限於極端天氣，修復工作可能長達3至5天。