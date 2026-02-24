暴風雪襲麻州 30萬戶停電 2人喪生

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
暴風雪橫掃波士頓。(路透)
暴風雪橫掃波士頓。(路透)

堪稱「歷史性」的暴風雪，不僅讓麻州發出了自2022年1月以來的首次暴風雪警報，更造成當地交通癱瘓與大規模停電，影響範圍涵蓋波士頓、羅德島及康乃狄克州部分地區。這場風暴被非正式命名為「冬季風暴賀爾南多」 (Winter Storm Hernando)，其強度與速度均達到了「炸彈氣旋」的標準。

截至23日中午，波士頓及其以南地區預計降雪量突破2呎，部分「中尺度降雪帶」覆蓋區域甚至出現每小時3至4英吋的驚人降雪率。羅德島普羅維登斯(Providence)附近測得最高33.5吋的積雪，打破多項歷史紀錄。此外，麻州多地更觀測到罕見的「雷雪」(Thundersnow)現象，伴隨閃電與雷聲的強降雪讓氣象專家直呼罕見。

國家氣象局已確認波士頓、伍斯特(Worcester)及普萊茅斯(Plymouth)等多個城鎮進入「暴風雪狀態」(Blizzard Conditions)。伴隨降雪而來的是颶風級的強陣風，麻州韋爾弗利特(Wellfleet)甚至測得時速98哩的極端陣風，導致鱈魚角(Cape Cod)等地出現能見度接近零的「白茫茫」(whiteout)狀態。

麻州州長希利已宣布全州進入緊急狀態並啟動國民兵。波士頓市長吳弭則宣布全市公立學校23日停課，政府辦公室關閉。

受災範圍不僅限於麻州的航空運輸方面：羅德島T. F. Green國際機場全面暫停營運；波士頓洛根機場(Logan Airport)取消超過300架次航班。

陸路交通方面，新罕布夏州與康乃狄克州警方實施高速公路限速與商業車輛禁行令；普萊茅斯地區甚至傳出鏟雪車受困雪中的意外。大眾運輸的MBTA與快遞服務如DoorDash，均因安全考量暫停或大幅調整營運。

強風與潮濕重雪的組合對電力設施造成毀滅性破壞。截至23日下午，麻州停電用戶數已飆升至近30萬戶，若算入新澤西與紐約等鄰近地區，全美東北部共有約60萬戶失去電力。受災最嚴重的鱈魚角與東南部社區，部分城鎮如普羅文斯敦(Provincetown)甚至面臨100%全鎮停電。電力公司警告，受限於極端天氣，修復工作可能長達3至5天。

目前已證實有2人因這場暴雪不幸喪命。當局強烈呼籲民眾，除非絕對必要，否則切勿出門。氣象專家預測，這場風暴將持續籠罩該地區直至23日深夜，雖然降雪帶將在入夜後逐漸減弱，但沿海地區的海水倒灌與侵蝕風險仍未解除。

麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(De...
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

麻州 波士頓 暴風雪

芝城鏟雪車命名大賽 「廢除ICE」奪冠

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

