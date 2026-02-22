我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

WULA 與 WorldWise 聯合舉辦第六屆中國新年慶祝活動

新澤西訊
Plainsboro 市市長 Edmund Yates（中間）、West Windsor 市市長 Hemant Marathe（右邊）、Princeton 市市長 Mark Freda（左邊）發言
Plainsboro 市市長 Edmund Yates（中間）、West Windsor 市市長 Hemant Marathe（右邊）、Princeton 市市長 Mark Freda（左邊）發言

多位市長出席 共慶多元文化盛會

2026年2月21日，由 WULA Academy 與非營利組織 World Wise Learning 聯合主辦的第六屆中國新年慶祝活動在 Princeton MarketFair 隆重舉行。活動於下午1點至4點舉行，吸引數百位社區家庭參與，成為本地區最具影響力的春節文化慶典之一。

本次活動榮幸邀請到多位市政領導蒞臨支持，包括 Plainsboro 市市長 Edmund Yates、West Windsor 市市長 Hemant Marathe、Princeton 市市長 Mark Freda，以及 West Windsor 市議會主席 Andrea Mandel、市議會副主席 Linda Geevers、市議員 Sonia Gaswas 及市議員 Joe Chalres。多位市政代表親臨現場，與社區居民互動交流，體現了當地政府對華人社區與多元文化發展的高度支持。

活動在震撼人心的舞龍舞獅表演中拉開序幕，現場鑼鼓喧天、氣氛熱烈。三小時精彩節目輪番上演，涵蓋音樂、舞蹈、合唱、器樂及戲曲等多種藝術形式，充分展現中華文化的深厚底蘊與跨文化融合精神。

演出團隊包括：

Amy Huang’s Edelweiss Music Studio

Lizhu Ensemble

Allegra School of Music and Arts

New Jersey Philharmonic Chorus

Melody Riders

Chill Mamas NGO

Huaxia Chinese School in Montgomery

Chinese Culture Arts Association

QYDS – Beauty in Dance

New Jersey Peking Opera Society

各藝術團體及教育機構以專業水準呈現高質量表演，贏得觀眾熱烈掌聲。

感謝社區合作夥伴與贊助商

本次活動的成功舉辦離不開社區合作夥伴與贊助商的大力支持。主辦方特別感謝：

Eyecare Professionals

YingHua International School

Wanglei International Fencing Club

The Gravity Vault

Golf Cave

PF Chang’s

Paris Baguette

Ficus

Wukong Education

AoPS Academy Princeton

King’s Village

CleoDoo

Farmers Insurance – Wang Agency

Thermomix (Vorwerk)

Code Wiz

Lili Beauty Salon

New York Ivy Capital

⭐ 特別鳴謝：Wanglei International Fencing Club（王磊擊劍俱樂部）

感謝王磊擊劍俱樂部對本次活動的積極支持與貢獻，為社區文化活動注入力量。

📞 擊劍課程諮詢：Stefanie 732-986-5658

六年來，WULA 與 World Wise Learning 堅持以教育為核心、以文化為橋樑，持續打造高品質社區文化交流平臺。未來，雙方將繼續攜手，為促進社區融合與多元文化發展貢獻力量。

WULA Academy與WORLDWISE 所有義工與政府人員合影
WULA Academy與WORLDWISE 所有義工與政府人員合影

WULA Academy與WORLDWISE 所有義工
WULA Academy與WORLDWISE 所有義工

Wanglei International Fencing Club（王磊擊劍俱...
Wanglei International Fencing Club（王磊擊劍俱樂部）

世報陪您半世紀

上一則

不讓蓋數據中心…賓州老農夫棄1500萬收購 200萬轉賣信託

下一則

樂天廣場超市是大型亞洲及國際超市 質優價廉 貨品齊備 每週有特價品推出

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元