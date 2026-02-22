WULA 與 WorldWise 聯合舉辦第六屆中國新年慶祝活動

Plainsboro 市市長 Edmund Yates（中間）、West Windsor 市市長 Hemant Marathe（右邊）、Princeton 市市長 Mark Freda（左邊）發言

多位市長出席 共慶多元文化盛會

2026年2月21日，由 WULA Academy 與非營利組織 World Wise Learning 聯合主辦的第六屆中國新年慶祝活動在 Princeton MarketFair 隆重舉行。活動於下午1點至4點舉行，吸引數百位社區家庭參與，成為本地區最具影響力的春節文化慶典之一。

本次活動榮幸邀請到多位市政領導蒞臨支持，包括 Plainsboro 市市長 Edmund Yates、West Windsor 市市長 Hemant Marathe、Princeton 市市長 Mark Freda，以及 West Windsor 市議會主席 Andrea Mandel、市議會副主席 Linda Geevers、市議員 Sonia Gaswas 及市議員 Joe Chalres。多位市政代表親臨現場，與社區居民互動交流，體現了當地政府對華人社區與多元文化發展的高度支持。

活動在震撼人心的舞龍舞獅表演中拉開序幕，現場鑼鼓喧天、氣氛熱烈。三小時精彩節目輪番上演，涵蓋音樂、舞蹈、合唱、器樂及戲曲等多種藝術形式，充分展現中華文化的深厚底蘊與跨文化融合精神。

演出團隊包括：

Amy Huang’s Edelweiss Music Studio

Lizhu Ensemble

Allegra School of Music and Arts

New Jersey Philharmonic Chorus

Melody Riders

Chill Mamas NGO

Huaxia Chinese School in Montgomery

Chinese Culture Arts Association

QYDS – Beauty in Dance

New Jersey Peking Opera Society

各藝術團體及教育機構以專業水準呈現高質量表演，贏得觀眾熱烈掌聲。

感謝社區合作夥伴與贊助商

本次活動的成功舉辦離不開社區合作夥伴與贊助商的大力支持。主辦方特別感謝：

Eyecare Professionals

YingHua International School

Wanglei International Fencing Club

The Gravity Vault

Golf Cave

PF Chang’s

Paris Baguette

Ficus

Wukong Education

AoPS Academy Princeton

King’s Village

CleoDoo

Farmers Insurance – Wang Agency

Thermomix (Vorwerk)

Code Wiz

Lili Beauty Salon

New York Ivy Capital

⭐ 特別鳴謝：Wanglei International Fencing Club（王磊擊劍俱樂部）

感謝王磊擊劍俱樂部對本次活動的積極支持與貢獻，為社區文化活動注入力量。

📞 擊劍課程諮詢：Stefanie 732-986-5658

六年來，WULA 與 World Wise Learning 堅持以教育為核心、以文化為橋樑，持續打造高品質社區文化交流平臺。未來，雙方將繼續攜手，為促進社區融合與多元文化發展貢獻力量。

WULA Academy與WORLDWISE 所有義工與政府人員合影

WULA Academy與WORLDWISE 所有義工