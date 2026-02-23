賓州10萬人退出歐記健保 50-60歲占多數

賓州 近10萬人選擇退出又稱為「歐記健保 」(Obamacare)的平價醫療法案(Affordable Care Act，ACA)健保，其中又以低收入家庭和50多歲到60歲出頭的成年人，比例最高，主要是因為2025年年底一項關鍵的財政激勵措施到期，導致全州保險費用平均翻了一番。

截至18日，賓州共有約9.8萬名在2025年透過賓州歐記健保交易市場(Marketplace)購買保險的人，選擇在2026年退出；這意味著有五分之一的賓州居民先前已投保，但後來放棄了醫療保險 。

賓州歐記健保交易市場Pennie管理人員表示，預計取消人數，會隨著人們開始收到他們無法負擔的保費帳單，而繼續增長；自1月31日開放註冊期限結束以來，未續保人數已顯著增加，當時已有8.5萬人未續保。

該機構估計，如果國會不續簽一項抵稅額(tax credits)計畫，最終可能會有多達15萬人放棄醫療保險；這項抵稅計劃，旨在確保任何人支付的醫療費用不超過其收入的8.5%。該稅收抵免計劃在2021年新冠疫情期間通過，之後每年都會續簽。

根據Pennie開放註冊時的數據，我們可以初步了解保險費用上漲的影響；截至2月1日，共有48.6萬人註冊了2026年的醫療保險，低於去年同期的49.6661萬人。

Pennie表示，他們從許多低收入家庭和個人那裡了解到，2026年的費用上漲，對他們本已捉襟見肘的預算來說負擔過。

依收入細分停保的情況，降幅最大的是收入在聯邦貧窮線150%至200%之間的人；截至2月1日，共有1萬3562名處於該收入範圍內的賓州居民，選擇在2026年停止續保。

截至2月1日，近2萬名年齡在55歲至64歲之間的成年人，取消了他們的2026年Pennie健保，占退保總人數的近四分之一。

在這個年齡層的人中，約有三分之二的收入足以讓他們在沒有任何抵稅額的情況下，支付全額健保費用；但這個年齡層為同樣的健保計畫所支付的費用，也高於年輕人。