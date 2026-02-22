不讓蓋數據中心…賓州老農夫棄1500萬收購 200萬轉賣信託

銀泉鎮府貼出有開發商出價1500萬購入的該鎮農地照片。(銀泉鎮府臉書)

賓夕法尼亞州銀泉鎮(Silver Spring Township)一名86歲的農夫勞達堡(Mervin Raudabaugh)為保護家族農地，毅然拒絕開發商提供的1500萬元高額報價，最終以約200萬元將開發權售予蘭開斯特農地信託(Lancaster Farmland Trust)，差價高達1300萬元。透過保育地役權(conservation easement)，該土地永久限定僅能用於農業用途，免於建設大型數據中心或其他商業開發。

勞達堡已在家族農場生活51年，這片土地對科技開發商而言，極具吸引力，是建設大型數據中心的理想位置。據了解，他在決定過程中面臨開發商強烈利誘與壓力，甚至傳出遭受騷擾的情況，但仍堅持將土地保留為農業用途，以守護家族歷史與生活記憶。

勞達堡表示，金錢並非考量重點，他最關心的是保護農場不被破壞。他說：「我不想看到我的農場被摧毀，這才是最重要的。這與經濟收益無關，我只是不想看到這兩片農地被開發。」

這片土地擁有超過1300畝的溪流沿岸區域，景色優美且生態豐富，是野生動物的棲息天堂，包括鹿與烏龜等多種動物。勞達堡說：「這種好土地在其他地方很難找到，這裡是野生動物的天堂。」

隨著數據中心在附近密德塞克斯鎮(Middlesex township)建設，他對銀泉鎮的野生動物與交通模式感到擔憂，也關注土地價格飆升、農場留存率下降以及農業設備成本增加，憂心未來許多無法拒絕開發報價的家族農場生計。勞達堡感嘆：「想到其他土地將被開發，我的心都碎了。只有這裡保護下來的土地能延續，其他每一寸土地都將被建築覆蓋。美國的家族農場正面臨困境。」

勞達堡的選擇彰顯出在快速數位化與土地開發擴張的時代，保護農地與家族傳承的重要性，也為其他農場提供了守護傳統與環境的典範。這片農地對勞達堡家族意義深遠，農場的穀倉更是他與母親共度最後時光的地方。雖然放棄開發商的報價意味著失去可觀財富，但他覺得保護家族傳承與農地價值遠比金錢更重要。

勞達堡的決定也呼應當地社區長期以來的土地保育理念。地方居民與選民曾投入稅收資金，支持保護鄉村景觀與維護農業土地。專家指出，這類保育行動在快速數位化與土地開發擴張的時代具有示範效應，彰顯家庭傳承與環境保護的價值。