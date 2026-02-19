我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

罕見寶可夢卡牌 新州1649萬售出創紀錄

編譯尤寶琪／綜合報導

一張罕見的寶可夢(Pokemon)卡牌，16日在新澤西州肯頓郡(Camden County)以創紀錄的1649萬元成交，刷新了寶可夢卡牌公開拍賣的最高成交價紀錄。

根據總部位於新州拉尼米德(Runnemede)的拍賣行Goldin Auctions官網，這張「插畫家皮卡丘」(Illustrator Pokémon)寶可夢卡牌在經過41天的競價後，成功售出。

這張卡片由摔角手兼網紅保羅(Logan Paul)委託Goldin Auctions拍賣；保羅是在2021年以527萬元的價格購得此卡，並因此榮獲「私人交易中最昂貴寶可夢卡牌」的金氏世界紀錄。

根據Goldin Auctions，這張卡片還附贈一條保羅在第38屆摔角狂熱大賽(WrestleMania 38)上佩戴過的定制鑽石項鍊，並由保羅本人親自交付給中標者。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，得標者是風險投資家、前白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)之子A.J.史卡拉穆奇(A.J. Scaramucci)；他不但獲得了一張皮卡丘卡片，同時還得到一條用來掛卡片的鑽石項鍊。

根據有線電視新聞網(CNN)，扣除拍賣費用後，這位世界摔角娛樂(WWE)明星能從此次拍賣中，獲利超過800萬元。

報導稱，這張卡片是為1998年的一項比賽設計的，現存僅有幾十張，而保羅的這張卡片據信是唯一品相評級10分的一張。

Goldin Auctions是由戈爾丁(Ken Goldin)在2012年創立的一家體育紀念品和收藏品拍賣行及線上交易平台，專營交易卡、簽名、比賽用具、歷史文物和流行文化收藏品。

世報陪您半世紀

拍賣 新澤西州 白宮

上一則

無可行遣返計畫 法官禁ICE拘馬州無證男

下一則

FBI查喬州選舉中心 缺席票無摺痕陷疑雲

延伸閱讀

NBA征戰21個賽季 傳奇球星保羅宣告退役

NBA征戰21個賽季 傳奇球星保羅宣告退役
拍片曬妻生產搶救、還安插廣告 千萬網紅挨轟冷血

拍片曬妻生產搶救、還安插廣告 千萬網紅挨轟冷血
NBA／保羅被快艇送去暴龍 不要求人報到仍可能被交易

NBA／保羅被快艇送去暴龍 不要求人報到仍可能被交易
不滿聯邦開支過高 7共和黨參議員投票反對撥款法案

不滿聯邦開支過高 7共和黨參議員投票反對撥款法案

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
湯瑪斯。（芝加哥警局提供）

近距離槍殺芝加哥2華男 25歲兇嫌判終身監禁

2026-02-11 14:27
芝城超市多數商品在調漲價格後，幾乎都沒有再降回來。(特派員黃惠玲／攝影)

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

2026-02-13 10:37
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

無可行遣返計畫 聯邦法官判ICE無權再拘馬州無證男

2026-02-17 16:46
警方搜索嫌犯住處發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，內部已被挖空，殘留的白色結晶狀物質，經檢測呈K他命陽性反應。(赫南多郡警長辦公室)

佛州華人被控從國外郵購K他命 藏空心蠟燭準備出售

2026-02-13 19:56

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜