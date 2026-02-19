罕見寶可夢卡牌 新州1649萬售出創紀錄

一張罕見的寶可夢(Pokemon)卡牌，16日在新澤西州 肯頓郡(Camden County)以創紀錄的1649萬元成交，刷新了寶可夢卡牌公開拍賣 的最高成交價紀錄。

根據總部位於新州拉尼米德(Runnemede)的拍賣行Goldin Auctions官網，這張「插畫家皮卡丘」(Illustrator Pokémon)寶可夢卡牌在經過41天的競價後，成功售出。

這張卡片由摔角手兼網紅保羅(Logan Paul)委託Goldin Auctions拍賣；保羅是在2021年以527萬元的價格購得此卡，並因此榮獲「私人交易中最昂貴寶可夢卡牌」的金氏世界紀錄。

根據Goldin Auctions，這張卡片還附贈一條保羅在第38屆摔角狂熱大賽(WrestleMania 38)上佩戴過的定制鑽石項鍊，並由保羅本人親自交付給中標者。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，得標者是風險投資家、前白宮 聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)之子A.J.史卡拉穆奇(A.J. Scaramucci)；他不但獲得了一張皮卡丘卡片，同時還得到一條用來掛卡片的鑽石項鍊。

根據有線電視新聞網(CNN)，扣除拍賣費用後，這位世界摔角娛樂(WWE)明星能從此次拍賣中，獲利超過800萬元。

報導稱，這張卡片是為1998年的一項比賽設計的，現存僅有幾十張，而保羅的這張卡片據信是唯一品相評級10分的一張。

Goldin Auctions是由戈爾丁(Ken Goldin)在2012年創立的一家體育紀念品和收藏品拍賣行及線上交易平台，專營交易卡、簽名、比賽用具、歷史文物和流行文化收藏品。