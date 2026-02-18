浪漫情人節化裝舞會 甜蜜氛圍點亮費城夜空

浪漫情人節舞會部分嘉賓合影。左1為DJ張業光。

2月14日晚，一場以「愛在星光下」為主題的浪漫情人節 化裝社交舞會，在臨近費城 東北區的本薩勒姆市(1858 Street Road Bensalem, PA 19020)君豪大酒樓溫馨舉行。本次舞會由費城K歌舞廳DJ張業光（Ken）主辦，活動現場佈置以粉色與香檳金為主色調，玫瑰花牆與心形燈飾交相輝映，營造出濃濃的節日氛圍。鮮花簇擁、燈光璀璨，吸引了眾多有情人盛裝出席，共度溫馨難忘的節日時光。

活動伊始，歌舞愛好者們輪番演唱拿手的經典歌曲，多首愛情主題歌將現場氣氛一次次推向高潮。伴隨著經典情歌旋律響起，嘉賓們步入舞池，在悠揚的華爾茲樂曲中翩翩起舞，場面溫馨感人。

舞會現場猶如夢幻王國，巨大的水晶吊燈灑下柔和光芒，嬌艷的玫瑰與飄動的氣球點綴其間，輕柔的爵士樂 流淌在每一個角落，營造出溫馨而曖昧的氛圍。現場劉女士表示：「平時工作忙，很少有機會這樣正式地陪伴愛人。這樣的舞會不僅浪漫，也讓彼此更加珍惜對方。」不少參與者也紛紛表示，希望今後能多舉辦類似活動，為城市生活增添更多溫情與儀式感。

隨著一支支優雅的華爾茲響起，燈影婆娑下，嘉賓們紛紛牽手步入舞池。起初，大家略顯拘謹，但隨著音樂的推進，男士們鼓起勇氣伸出手，女士們則大方地接受邀請。含笑的雙眸碰撞著因靠近而加速的心跳，無論是瀟灑的拉丁，還是浪漫的慢舞，每一次旋轉、每一次對視，都可能在彼此心中埋下悸動的種子。

「平時社交圈子很窄，這種形式的活動很新穎。」參與活動的單身漢黃先生表示，「希望今天能遇到有緣人。」張業光（Ken）在接受採訪時表示：「希望通過化裝舞會這種兼具神秘感與儀式感的形式，為有情人創造一個輕鬆、自然、高質量的交友平臺，讓大家在浪漫的氛圍中，勇敢地追尋屬於自己的幸福。」

當晚，隨著最後一曲《月亮代表我的心》，活動在甜蜜溫馨的氛圍中緩緩落下帷幕，溫馨的舞會為這個浪漫的夜晚畫上了圓滿的句號，璀璨燈光與甜蜜笑容定格成這個城市最溫柔的夜晚。浪漫情人節舞會不僅為有情人帶來一場視聽盛宴，也為初春的費城注入了一抹動人的暖意。