我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

金色年華老人中心恭祝大家馬年吉祥 身體安康

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
中心的活動多姿多彩，期待您的到來。
中心的活動多姿多彩，期待您的到來。

金色年華老人中心攜全體同仁祝大家馬年大吉、龍馬精神、幸福安康、快樂如意!

位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，一直得到大家廣泛的認可和好評，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。

中心不斷改善基礎設施，更新設備，力求把最好的設施和服務呈現給大家。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。中心還有多名會中文的工作人員包括醫護人員竭誠為華人朋友們服務。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築和最新的設施為大家服務。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴，超市購物等豐富老人們的生活。中心還特別聘請大學英語系教師每週一次為大家教授英文課，提高大家的英語水平。另外中心除了會說中文的醫護工作人員之外，還有會說中文的醫師定期前來中心為大家看病服務。

來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您，讓生活的每一天都更精彩！

新州 老人中心 華人 華為

上一則

伊州非裔婦報警卻遭擊斃 白人警遭判最高刑期20年

下一則

國會山莊美中台關係講座 3講員分析最新情勢

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」