資深房產顧問王芳談多家庭投資的利弊

新澤西訊
資深房產顧問王芳
資深房產顧問王芳

在當前高利率與房源緊張並存的市場環境下，多家庭住宅逐漸成為投資者關注的重點。這類物業通常包含兩戶及以上獨立居住單元，既能分散風險，也具備穩定現金流的潛力。

從優勢來看，多家庭投資最大的吸引力在於租金收入多元化。即便其中一戶空置，其餘租戶仍可提供現金流支援，有助於抵禦市場波動。此外，多家庭住宅在融資與估值上更偏向 “收入型資產” ，運營良好時， 往往更容易提升整體價值 。

但其劣勢同樣不容忽視。首先，管理難度較高，涉及多戶維修、糾紛處理及合規問題，對業主的時間和專業能力要求更高。其次，初始購入成本通常高於獨棟住宅，對資金實力和融資能力提出更高門檻。同時，部分城市對多家庭住宅的監管趨嚴，也增加了合規成本。

總體而言，多家庭投資適合追求長期穩定回報、具備管理經驗或團隊支援的投資者。在入場前，應充分評估地段、租賃需求與運營成本，理性佈局，方能在複雜市場中穩健前行。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

