快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

真巧 賓州婦發現接生醫師是30多年兒時筆友

編譯尤寶琪／綜合報導
賓州一名女子近日驚訝發現，接生自己兩個孩子的婦產科醫生竟然是她30多年前的小學筆友。

38歲的梅根．路易斯(Megan Lewis)表示，感恩節回父母家翻閱童年物品時，她找到小學時寫給筆友的信件，署名為蘇珊．娜普(Suzanne Pugh)醫師的娘家姓。上網搜尋後，她震驚地發現，這位筆友竟然就是多年來一直照顧她懷孕及分娩的醫生。

「我看到照片時簡直不敢相信，心想：這是誰？」路易斯回憶。自2018年起，路易斯在懷上大女兒卡羅琳(Caroline)時就由娜普醫師照顧，娜普後來也親自接生她的兒子傑克(Jack)。

路易斯表示，這些年來她與娜普保持聯絡，偶爾分享孩子的照片與成長點滴，但從未意識到兩人早已相識。當時，娜普是West Chester East High School的11年級學生，路易斯則是Fern Hill Elementary School的二年級生；1994到1995年間，她們透過書信分享興趣並因體操建立友誼。

當路易斯透過網路找到娜普後，她立即聯繫了現年47歲的醫師。娜普說：「她傳簡訊問我是否記得高中時的筆友，我完全不記得，但看到信的照片才驚覺真的是我。世界真小啊。」

娜普補充道：「最神奇的是，我們都不記得彼此，但梅根是一位非常特別的病人，也是一位非常特別的人。想到我們30年前就認識，真是太不可思議了！」

這段意外重逢，不僅讓路易斯感到驚訝，也成為她與家人生命中的珍貴故事，令人感嘆緣分的奇妙。

