我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

新州通過3項法案 擴大維護移民權利

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE探員在全美多地陸續發起大規模執法行動，社區各種抗議示威也更加頻繁。(路透)
ICE探員在全美多地陸續發起大規模執法行動，社區各種抗議示威也更加頻繁。(路透)

新澤西州民主黨2025年11月大選取得壓倒性勝利後，12日一口氣通過三項擴大移民權利的法案；新州移民比例高居全美第二、僅次於加州，大張旗鼓立法維護移民權利被視為挑戰川普政府權威的堅決聲明。

這些法案是在民主黨控制的州議會兩年任期最後一天批准，一旦獲州長簽署生效，將強化既有的移民保護措施，聯邦執法人員將更難鎖定無證移民加以驅逐。這些法案先前已受到川普政府批評。

幾個月前，移民問題成為新州州長競選的爭議焦點。

新州民主黨當選州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)競選期間刻意迴避就該州2018年頒布的「移民信任指令」(Immigrant Trust Directive)明確表態，該指令旨在限制地方執法人員向聯邦移民執法人員提供的協助；共和黨對手西塔瑞利(Jack Ciattarelli)則誓言一旦當選，要在上任第一天廢除該指令，藉此爭取支持川普(Donald Trump)加強驅逐非法移民的選民。

一聯邦移民執法人員上周在明尼蘇達州執法行動中槍殺37歲美國公民古德(Renee Good)，讓相關討論更加激烈。

支持新州立法的移民權益組織「新澤西之路」(Make the Road New Jersey)主任莫爾西(Nedia Morsy)坦言，他們無權指揮美國移民海關執法局(ICE)，但可明確指出，新州致力尊重公民的正當程序權利，議員藉此強調這一點至關重要。

在去年的新州州長選舉中，選民壓倒性否決西塔瑞利，民主黨在新州議會本已穩固的多數席位進一步擴大；西塔瑞利獲川普支持，接受總統許多極右翼的意識形態。

新州眾議院議長庫格林(Craig Coughlin)所代表的選區毗鄰愛迪生市(Edison)，那是多元化的市郊，曾發生該地區規模最大的兩起倉庫移民突襲事件，導致49名工人被拘留；庫格林表示，他深刻意識到，許多移民家庭因恐懼而不敢前往食物救濟站和醫院等場所，並補充，「我們想為那些感到恐懼的人們挺身而出。」

白宮發言人一周前聲明嚴詞批評新州這些法案，敦促議會保護守法公民，而不是保護殺害守法公民的犯罪外國人。

新州議會表決通過的新法，將使聯邦執法人員更難鎖定無證移民加以驅逐。(美聯社)
新州議會表決通過的新法，將使聯邦執法人員更難鎖定無證移民加以驅逐。(美聯社)

非法移民 新州 民主黨

上一則

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

下一則

賓州亞裔男遭ICE拘押 因毒品戒斷症送醫3天後不治

延伸閱讀

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普給答案

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普給答案
反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐
川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
華府著名「間諜屋」已經上市開賣(示意圖)。(美聯社)

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

2026-01-07 10:40
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議