新州通過3項法案 擴大維護移民權利

ICE探員在全美多地陸續發起大規模執法行動，社區各種抗議示威也更加頻繁。(路透)

新澤西州民主黨 2025年11月大選取得壓倒性勝利後，12日一口氣通過三項擴大移民權利的法案；新州 移民比例高居全美第二、僅次於加州，大張旗鼓立法維護移民權利被視為挑戰川普政府權威的堅決聲明。

這些法案是在民主黨控制的州議會兩年任期最後一天批准，一旦獲州長簽署生效，將強化既有的移民保護措施，聯邦執法人員將更難鎖定無證移民加以驅逐。這些法案先前已受到川普政府批評。

幾個月前，移民問題成為新州州長競選的爭議焦點。

新州民主黨當選州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)競選期間刻意迴避就該州2018年頒布的「移民信任指令」(Immigrant Trust Directive)明確表態，該指令旨在限制地方執法人員向聯邦移民執法人員提供的協助；共和黨對手西塔瑞利(Jack Ciattarelli)則誓言一旦當選，要在上任第一天廢除該指令，藉此爭取支持川普(Donald Trump)加強驅逐非法移民 的選民。

一聯邦移民執法人員上周在明尼蘇達州執法行動中槍殺37歲美國公民古德(Renee Good)，讓相關討論更加激烈。

支持新州立法的移民權益組織「新澤西之路」(Make the Road New Jersey)主任莫爾西(Nedia Morsy)坦言，他們無權指揮美國移民海關執法局(ICE)，但可明確指出，新州致力尊重公民的正當程序權利，議員藉此強調這一點至關重要。

在去年的新州州長選舉中，選民壓倒性否決西塔瑞利，民主黨在新州議會本已穩固的多數席位進一步擴大；西塔瑞利獲川普支持，接受總統許多極右翼的意識形態。

新州眾議院議長庫格林(Craig Coughlin)所代表的選區毗鄰愛迪生市(Edison)，那是多元化的市郊，曾發生該地區規模最大的兩起倉庫移民突襲事件，導致49名工人被拘留；庫格林表示，他深刻意識到，許多移民家庭因恐懼而不敢前往食物救濟站和醫院等場所，並補充，「我們想為那些感到恐懼的人們挺身而出。」