不堪財務虧損壓力 匹茲堡郵報5月3日起停刊

編譯陳韻涵／綜合報導
匹茲堡郵報(Pittsburgh Post-Gazette)的標誌，顯示在該報位於匹茲堡的辦公室外。(美聯社)
「匹茲堡郵報」(Pittsburgh Post-Gazette)母公司布洛克通訊集團(Block Communications)7日宣布，由於長期承受財務虧損壓力，該報將於5月3日停刊。

「匹茲堡郵報」每周四及周日發行，官網資料顯示，其平均付費發行量約為8萬3000份。

美聯社報導，五年多前，匹茲堡郵報與匹茲堡報業公會(Newspaper Guild of Pittsburgh)就勞動合約展開談判，但始終未能達成共識。

勞方指控資方在未經協商下，片面對公會成員新增聘僱條款與條件，遭認定構成惡意談判，導致協商破裂。勞方策動長達三年的罷工行動，直到去年11月才有20多名公會成員重返工作崗位。

布洛克通訊宣布停刊同日，最高法院7日駁回「PG出版公司」(PG Publishing Co.)提出的緊急上訴。此案旨在阻止國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board)的一項命令，該命令要求PG出版社遵守已屆期工會合約中所載的醫療保險政策。

匹茲堡報業公會主席高德斯坦(Andrew Goldstein)表示，該報記者長期以來屢獲新聞獎項肯定，「這些老闆沒有選擇遵守法律，而是懲罰地方記者與整個匹茲堡市。」公會指出，成員是透過Zoom視訊會議接獲停刊通知，且公司高層並未在會議中發言說明。

「匹茲堡郵報」方面表示，布洛克通訊經營該報20年間，累計虧損達數億元。該公司稱，如此龐大且持續的現金流失已難以為繼。

「匹茲堡郵報」歷史可追溯至1786年，當時以「匹茲堡公報」(Pittsburgh Gazette)之名創刊，最初為一份四頁的周報，並於19世紀成為倡議廢除奴隸制度的重要媒體之一；1927年，布洛克(Paul Block)收購該報並更名為「匹茲堡郵報」前，該報歷經多次更名與易主。

