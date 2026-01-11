開車騎車都變貴 新州4大收費公路等交通費齊漲

在紐約、澤西市和霍博肯(Hoboken)營運的共享單車CitiBike用戶1月5日起也面臨漲價。(路透)

新澤西州 從2026年開始，四大收費公路機構以及CitiBike都調高費率，無論開車或騎自行車都要負擔更多成本。

費率調整重點如下：

新州 收費公路管理局(NJ Turnpike Authority)：

管理局旗下的新州收費公路(NJ Turnpike)和花園州高速公路(Garden State Parkway)是新州最大收費公路，過路費1月5日調漲3%，自2020年3月以來第五次漲價。

德拉瓦紀念橋(Delaware Memorial Bridge)到喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)之間路段的現金過路費上調至22元，E-ZPass 費率尖峰和非尖峰時段各上調至21.88元，16.4元。

花園州立公園大道主線單行收費站現金過路費依不同收費站有不同費率調整，部份收費站現金費率上調至2.37元，E-ZPass費率上調至2.24元。

紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)：

該機構旗下六座橋梁和隧道1月5日起將調漲費用，除根據通膨調漲3%，每哩路程額外增加0.25元費用。

六座橋梁和隧道通行費E-ZPass非尖峰時段費率上調至14.79元，尖峰時段上調至16.79元，非E-ZPass通行費上調至23.3元。

港航局營運的PATH公共交通系統5月起也將調漲票價。

大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)：

1月5日將率先全面啟用電子收費系統，駕駛可選擇使用E-ZPass付費，E-ZPass用戶則透過依車牌計費(billed by license plate)。

費率調漲3%後，Egg Harbor和17號出口兩個主要收費站車牌號計費費率上調至4.99元，E-ZPass費率上調至3.19元。其他出口通行費費率調整各不同。

德拉瓦河收費橋梁委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)：

旗下八座收費橋梁1月1日起便調高通行費。E-ZPass費率漲至2元，非E-ZPass費率增至5元。此次漲價已於去年11月獲得批准。

此外，在紐約、澤西市和霍博肯(Hoboken)營運的共享單車CitiBike用戶1月5日起也漲價；1月28日起，CitiBike會員年費將從219元上漲至239元，部分使用費也將調高。