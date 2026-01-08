馬杜洛被捕 費城委內瑞拉移民憂喜參半

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導

美軍空襲委內瑞拉並逮捕其總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，讓此南美國家未來撲朔迷離，費城地區的委內瑞拉移民憂喜參半。

委內瑞拉裔移民集會為祖國祈禱。數百人在教堂內聚集，揮舞國旗、身著盛裝，將教堂裝飾成黃、紅、藍交織的景象；許多人對馬杜洛及其前任強勢總統查維斯(Hugo Chavez)的統治持批評態度。參與集會的烏裡韋(Diana Corao Uribe)說，他們已經等26年了，一般人無法想像其心中的喜悅、幸福和希望。

但烏裡韋也說，得知川普總統宣布美國將接管委內瑞拉直至權力妥善交接，她的心情變得複雜，這項宣布出乎意料，讓她有些擔憂。

32歲的費城居民達席爾瓦(Astrid Da Silva)樂見獨裁者下台，但不希望美國接管，感覺甜蜜又苦澀；不斷的權力鬥爭讓她覺得人們把委內瑞拉當作棋子，忘了無數人的生命。

霍洛維亞克教授說，美國長期干預他國事務，但並非每次都有好結果，有時可能造成嚴重動盪。

烏克蘭裔美國活動人士卡琳娜(Mary Kalyna)4日在日耳曼敦一神論協會(Unitarian Society of Germantown)外舉行的60人反戰集會上說，美國這種非法行動無異給俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)等獨裁者開綠燈，讓他們為所欲為；既然美國入侵委內瑞拉，普亭難道不能入侵烏克蘭、波蘭或立陶宛？

庫茲敦大學(Kutztown University)烏克蘭裔美籍政治學教授霍洛維亞克(Paula Holoviak)表示，川普政府的行動向俄羅斯等其他國家傳遞一個訊息，就是：美國不會反對大國干涉小國的政治事務。

委內瑞拉 烏克蘭 費城

