鄉音合唱團 2025聖誕新年聯歡會 隆重舉辦

12月20日，鄉音合唱團“2025聖誕新年聯歡會”在新澤西Windsor Athletic Club隆重舉辦。雖然只是“鄉音合唱團”（Edison Chinese Chorus）內部的一次年度聯歡，但大家的積極性和認真勁絲毫不減。不僅在會場選址、舞臺佈置、節目排練、服裝準備方面，都完全不遜於正式演出；而且當晚的節目從數量到品質都可圈可點、令人難忘。更值得一提的是，當天的聯合會氣氛熱烈、笑聲不斷，100多位到場團員的臉上都“大寫”著開心，由衷地享受著在“鄉音”大家庭裡的歡愉時光。

從下午5點開始，大家一邊品味著各自從家中帶來的拿手好菜，一邊欣賞團員們的“個人才藝表演”。獨唱、二重唱、獨舞、雙人舞、京劇 、器樂......各種表演形式紛紛亮相，大家都認真準備、盡情發揮，20多個節目各具特點、各領風騷，觀眾席上連連爆發出叫好聲，既是對節目的濃濃讚賞，也有對臺上表演者的深深鼓勵，鄉音這個集體的團結和溫暖在此刻盡顯。

7點鐘，大家期待已久的集體和專業人士的節目正式拉開帷幕。一個多小時的時間裡，十多個節目悉數登臺。打頭炮的戲曲聯唱《朝陽溝》《紅燈記》選段盡顯京劇國粹的魅力；女中音聲部帶來的健身舞蹈《瀟灑走一回》活力四射、洋溢著青春的氣息；男生四重唱《莫尼山》高亢嘹亮、如泣如訴；女高音聲部的舞蹈《芳華快閃》形式新穎、又引人追憶。

而接下來的三句半《鄉音2025》則把合唱團在2025年“幹的大事”梳理了一遍，“鄉音”在這一年所取得的不俗成就，如分別登上林肯中心、卡耐基音樂廳的舞臺，應邀跨州演唱《黃河大合唱》、與聯合國 合唱團同台等等，也在這個節目中被活潑而俏皮地一一展現了出來，“非同一般的2025年”成了鄉音人的共同感受！隨後的女生小組唱《船歌》行雲流水、深情悠揚；男生表演唱《軍爺有出息》極富創意、幽默詼諧；山楂樹小隊的小合唱《世界贈予我的》則旋律清新、唯美動聽。而新疆舞《賽乃姆》和藏族舞《瑪尼情歌》則盡顯民族特色，從服裝到舞姿都讓人賞心悅目，贏得了觀眾的陣陣掌聲。

壓軸節目是由著名國際男中音歌唱家、奧地利蒂羅爾州和德國薩爾州國家劇院全職駐院獨唱演員劉克清帶來的獨唱《鬥牛士之歌》。他用無與倫比的演唱、精妙絕倫的歌喉和極富吸引力的颱風，把這首經典曲目的精彩淋漓盡致地展現出來，現場“圈粉”無數，鄉音人紛紛對這位超高水準的專業“大咖”發自內心地奉上了如潮掌聲。在聯歡會的尾聲，鄉音團員在中國國家一級指揮、鄉音合唱團藝術總監張椿和的指揮下，唱響了2首大合唱《可哥多海的牧羊人》、《媽媽我愛你》，用默契的配合和飽滿的情緒充分演繹出了歌曲所蘊含的情感。

“鄉音合唱團”現由200人的合唱團和超80人的管弦樂團“愛迪生愛樂樂團”（Edison Philharmonic Orchestra）組成，國家一級指揮張椿和任藝術總監、樊大平任團長，一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也非常看重“服務於社區、奉獻於社區”這一理念。自2001年成立以來，“鄉音”舉辦了各種演出200多場，包括為新澤西各地的老年中心義務演出、一年一屆的金秋音樂會、近年來與巴露華交響樂團合作的年度聖誕音樂會、2018年王立平全球巡演（新澤西站）、2023年華盛頓世界文化節千人大合唱演出等。

合唱團在2025年邁上了一個新臺階，當年4月在紐約林肯中心連袂八支跨洋合唱團演出了氣勢恢宏的《黃河大合唱》；當年7月應紐約大蘋果音樂節的邀請在卡內基音樂廳 與聯合國合唱團同台唱響了呼喚世界和平的《和平頌》；同年8月又在紐約百老匯Symphony Space劇場、9月應喬治亞州亞裔 藝術聯盟邀請赴亞特蘭大、11月在新澤西州 羅格斯大學尼古拉音樂廳，分別再次唱響了完整版《黃河大合唱》。以上活動得到了社區的熱烈反響和新州議會的嘉獎。兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明，包括美國總統義工獎。有意者請電話、短信樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]。撰稿 劉坤喆