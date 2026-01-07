我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

費城僑學界華人社團聯席會議參加元旦粧扮遊行

費城訊／圖文：彭林
聽新聞
test
0:00 /0:00
參加新年遊行的僑學界部分共同主席們合影。前排左6-11為任鋼、張天晨、吳日強、黃偉星、王建明、林耀良。
參加新年遊行的僑學界部分共同主席們合影。前排左6-11為任鋼、張天晨、吳日強、黃偉星、王建明、林耀良。

1月1日，大費城僑學界華人社團聯席會議（下簡稱 僑學界/PCCOU）組織近百名僑胞，首次參加費城市政府舉辦的擁有125年歷史的一年一度元旦粧扮遊行（Philadelphia Mummers Parade），將中華文化融入費城多元文化節慶活動中。當天氣溫異常寒冷，地面飄落著濛濛細雪，但依然無阻華人僑胞參與的熱情。眾人穿著鮮艷服飾，鬥志昂揚，與各族裔的同胞一道，載歌載舞，共同迎接新年的到來。

當天遊行路線由費城市政府廣場行至南費城的Washington Ave與Broad Street交界處，當僑學界遊行隊伍行經市政廳觀禮台時，廣播裡傳來了主持人悅耳的聲音：PCCOU代表著費城40多個華人社團組織，服務華人社區已有20多年，PCCOU積極促進文化交流，並與費城地區的所有各族裔社區開展互動。歡迎來到這裡！

僑學界秘書長吳日強向記者表示，在這辭舊迎新的美好時刻，我們齊聚一堂，共同參加這場充滿歡樂與希望的新年遊行，謹代表僑學界向全市人民、向所有關心和支持我們城市發展的朋友們，致以最誠摯的新年問候和最美好的祝福！回望過去的一年，費城人民攜手並肩，走過了不平凡的徵程。在大家的共同努力下，費城在經濟發展、城市建設、社會民生、文化繁榮等方面取得了可喜的成績。每一項成就，都凝聚著每一位市民的智慧、汗水和奉獻；每一次進步，都展現了費城昂揚向上、奮發有為的精神風貌。感謝每一位奮鬥者、每一位建設者、每一位默默付出的普通人。讓我們用掌聲和歡呼，為這精彩的呈現喝彩。祝願新年遊行活動圓滿成功，祝願我們的城市欣欣向榮，祝願全市人民在新的一年裡身體健康、萬事如意、新年快樂！

僑學界前任秘書長梁鴻生、王建明、張天晨、黃偉星，以及眾多的僑學界共同主席攜會員們，滿懷喜悅與自豪，積極參加了新年遊行。他們穿著各式中華民族服裝，與傳統的腰鼓、軍鼓表演，將中華民族的獨特文化，生動展現給費城各族裔朋友，促進了社區凝聚力，增進了各族裔人民的相互理解與交流。繽紛的色彩、歡快的節奏、燦爛的笑容，正是華人僑胞對幸福生活的禮贊，也是對未來滿懷信心的生動寫照。每一輛花車、每一個方隊、每一段表演，都承載著中華文化、華僑夢想和對更美好明天的共同期盼。

新的一年，是嶄新的起點，孕育著無限的希望與機遇。遊行僑胞們紛紛表示，這不僅是一次歡樂的慶典，更是中美文化交流的橋梁，彰顯了費城多元文化與藝術的特色。費城是我們共同的家園，我們應攜手並肩，關心和支持我們城市的每一步成長，積極參與家園的建設，共建和諧、繁榮、充滿活力的費城，共同描繪更加絢麗的發展畫卷。

僑學界遊行隊伍。左7-12為黃偉星、吳日強、張天晨、梁鴻生、孟紅、王小玉
僑學界遊行隊伍。左7-12為黃偉星、吳日強、張天晨、梁鴻生、孟紅、王小玉

費城 華人

上一則

新州新法：用公共福利付房租 房東不得歧視

下一則

美京中華會館新任職員宣誓就職

熱門新聞

36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)

持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

2026-01-05 11:13

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火