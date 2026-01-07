費城僑學界華人社團聯席會議參加元旦粧扮遊行

參加新年遊行的僑學界部分共同主席們合影。前排左6-11為任鋼、張天晨、吳日強、黃偉星、王建明、林耀良。

1月1日，大費城 僑學界華人 社團聯席會議（下簡稱 僑學界/PCCOU）組織近百名僑胞，首次參加費城市政府舉辦的擁有125年歷史的一年一度元旦粧扮遊行（Philadelphia Mummers Parade），將中華文化融入費城多元文化節慶活動中。當天氣溫異常寒冷，地面飄落著濛濛細雪，但依然無阻華人僑胞參與的熱情。眾人穿著鮮艷服飾，鬥志昂揚，與各族裔的同胞一道，載歌載舞，共同迎接新年的到來。

當天遊行路線由費城市政府廣場行至南費城的Washington Ave與Broad Street交界處，當僑學界遊行隊伍行經市政廳觀禮台時，廣播裡傳來了主持人悅耳的聲音：PCCOU代表著費城40多個華人社團組織，服務華人社區已有20多年，PCCOU積極促進文化交流，並與費城地區的所有各族裔社區開展互動。歡迎來到這裡！

僑學界秘書長吳日強向記者表示，在這辭舊迎新的美好時刻，我們齊聚一堂，共同參加這場充滿歡樂與希望的新年遊行，謹代表僑學界向全市人民、向所有關心和支持我們城市發展的朋友們，致以最誠摯的新年問候和最美好的祝福！回望過去的一年，費城人民攜手並肩，走過了不平凡的徵程。在大家的共同努力下，費城在經濟發展、城市建設、社會民生、文化繁榮等方面取得了可喜的成績。每一項成就，都凝聚著每一位市民的智慧、汗水和奉獻；每一次進步，都展現了費城昂揚向上、奮發有為的精神風貌。感謝每一位奮鬥者、每一位建設者、每一位默默付出的普通人。讓我們用掌聲和歡呼，為這精彩的呈現喝彩。祝願新年遊行活動圓滿成功，祝願我們的城市欣欣向榮，祝願全市人民在新的一年裡身體健康、萬事如意、新年快樂！

僑學界前任秘書長梁鴻生、王建明、張天晨、黃偉星，以及眾多的僑學界共同主席攜會員們，滿懷喜悅與自豪，積極參加了新年遊行。他們穿著各式中華民族服裝，與傳統的腰鼓、軍鼓表演，將中華民族的獨特文化，生動展現給費城各族裔朋友，促進了社區凝聚力，增進了各族裔人民的相互理解與交流。繽紛的色彩、歡快的節奏、燦爛的笑容，正是華人僑胞對幸福生活的禮贊，也是對未來滿懷信心的生動寫照。每一輛花車、每一個方隊、每一段表演，都承載著中華文化、華僑夢想和對更美好明天的共同期盼。

新的一年，是嶄新的起點，孕育著無限的希望與機遇。遊行僑胞們紛紛表示，這不僅是一次歡樂的慶典，更是中美文化交流的橋梁，彰顯了費城多元文化與藝術的特色。費城是我們共同的家園，我們應攜手並肩，關心和支持我們城市的每一步成長，積極參與家園的建設，共建和諧、繁榮、充滿活力的費城，共同描繪更加絢麗的發展畫卷。