新州新法 禁房東歧視用公共福利付租者

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州議員2025年12月18日通過法案，明文規定新州反歧視法的保護範圍涵蓋住房收入來源，人們如果以政府住房券、子女撫養費以及非營利組織援助支付住屋費用，不得受到歧視，該保護措施適用於付租金和房貸者。

該法案發起人之一哈德遜郡(Hudson County)民主黨參議員麥克奈特(Angela V. McKnight)表示，法案旨在保護屋主和租戶權利。她說，獲得穩定住房的權利絕不該因個別合法收入來源而有分別，對於單親父母、退伍軍人或殘疾人等弱勢群體來說更是如此，他們往往依賴援助維持生計。

這項法案將在州長墨菲(Phil Murphy)簽署後立即生效。總計超過230萬個家庭使用聯邦住房選擇券(Housing Choice Vouchers)。

民主黨參議員費特曼(John Fetterman)去年9月參與發起「2025年公平住房改善法案」(Fair Housing Improvement Act of 2025)，為弱勢租戶提供聯邦保護。該法案禁止房東因租戶使用住房選擇券、社會安全福利、信託基金支付、法院判決收入如配偶或子女撫養費或其他合法收入來源付房租而拒絕提供住房。

該法案也將擴大1968年「公平住房法」(Fair Housing Act of 1968)的保護範圍，禁止因收入來源或軍人/退伍軍人身分而加以歧視。

全國低收入住房聯盟(National Low Income Housing Coalition)副總裁威爾金森(Chantelle Wilkinson)說，收入來源歧視向來是家庭尋求穩定住房的主要障礙；持有住房券的人即使符合所有其他條件卻仍被房東拒絕，不僅沒有住處，也被剝奪機會、公平和穩定。

費城也有類似法案，其「公平租賃條例」(Fair Practices Ordinance)禁止房東基於潛在租戶收入來源加以歧視。

