電話未掛仍談反猶被錄音 賓州1小學校長遭開除

賓州下格溫內斯小學(Lower Gwynedd Elementary School)校長萊迪(Philip Leddy)，因為誤以為電話已掛斷而毫無警戒的發表反猶太 言論，結果遭錄音，該校所屬的蒙哥馬利郡教育委員會(Montgomery County school board)一致通過解雇萊迪。

萊迪被解雇後，被提拔為學校系統課程主管的下格溫內斯小學前校長卡諾普卡(Sue Kanopka)將返回學校任代理校長。

教育委員會猶太裔民主黨成員史特勞斯(Dan Strauss)在特別會議上表示，他對委員會迅速處理萊迪事件感到滿意；他目睹迅速果斷的行動，顯示反猶太主義在該學區 無立足之地。他並且提到，收到語音留言的家長告訴他，儘管這對他們家庭來說是黑暗時期，但學區及時且持續的回應給予他們極大支持。

大費城 猶太人聯合會(Jewish Federation of Greater Philadelphia)官員表示，從錄音可聽到萊迪說了關於「猶太人的錢」以及「他們(猶太人)控制銀行」之類的話。

有人問萊迪通話對象是不是律師？萊迪回答說「有可能。」萊迪承認撥電話，當時以為電話已掛斷才會繼續說話。

萊迪說話時在場的另一工作人員並未受到任何處分，據稱該人員當時未報告萊迪的言論，目前已被停職，等待調查結果。

居民克萊因(Jesse Klein)說，萊迪被迅速解雇是公開羞辱和處決。他和威薩希肯地區(Wissahickon)居民帕門特(Danielle Parmenter)表示，家長擔憂不同學區對於學生有關以色列-哈馬斯戰爭和親巴勒斯坦運動的討論有不同處理方式，這種前後矛盾的做法具有破壞性，會侵蝕信任，而這些擔憂被輕描淡寫忽略了。

帕門特表示，解推萊迪有其必要，反猶太主義絕不能被容忍，尤其是源自於肩負照顧兒童重任的人。