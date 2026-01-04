我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

電話未掛仍談反猶被錄音 賓州1小學校長遭開除

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

賓州下格溫內斯小學(Lower Gwynedd Elementary School)校長萊迪(Philip Leddy)，因為誤以為電話已掛斷而毫無警戒的發表反猶太言論，結果遭錄音，該校所屬的蒙哥馬利郡教育委員會(Montgomery County school board)一致通過解雇萊迪。

萊迪被解雇後，被提拔為學校系統課程主管的下格溫內斯小學前校長卡諾普卡(Sue Kanopka)將返回學校任代理校長。

教育委員會猶太裔民主黨成員史特勞斯(Dan Strauss)在特別會議上表示，他對委員會迅速處理萊迪事件感到滿意；他目睹迅速果斷的行動，顯示反猶太主義在該學區無立足之地。他並且提到，收到語音留言的家長告訴他，儘管這對他們家庭來說是黑暗時期，但學區及時且持續的回應給予他們極大支持。

費城猶太人聯合會(Jewish Federation of Greater Philadelphia)官員表示，從錄音可聽到萊迪說了關於「猶太人的錢」以及「他們(猶太人)控制銀行」之類的話。

有人問萊迪通話對象是不是律師？萊迪回答說「有可能。」萊迪承認撥電話，當時以為電話已掛斷才會繼續說話。

萊迪說話時在場的另一工作人員並未受到任何處分，據稱該人員當時未報告萊迪的言論，目前已被停職，等待調查結果。

居民克萊因(Jesse Klein)說，萊迪被迅速解雇是公開羞辱和處決。他和威薩希肯地區(Wissahickon)居民帕門特(Danielle Parmenter)表示，家長擔憂不同學區對於學生有關以色列-哈馬斯戰爭和親巴勒斯坦運動的討論有不同處理方式，這種前後矛盾的做法具有破壞性，會侵蝕信任，而這些擔憂被輕描淡寫忽略了。

帕門特表示，解推萊迪有其必要，反猶太主義絕不能被容忍，尤其是源自於肩負照顧兒童重任的人。

猶太 學區 費城

上一則

協助乘客登機、下機工時未計薪 費城空服員告美航

下一則

負債600萬 新州1市長聲請破產揚言競選連任

延伸閱讀

車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審

車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審
學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠

學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠
收假迎冬季風暴 估影響1億人出行

收假迎冬季風暴 估影響1億人出行
新州逾1/3猶太裔學生 曾經歷反猶事件

新州逾1/3猶太裔學生 曾經歷反猶事件

熱門新聞

華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
費城地區一處房屋貼出招租的標示牌。(美聯社)

費城低薪族全美最慘 每周工作96小時才付得起房租

2026-01-02 10:45
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境