新州莫郡207年「農夫年鑑」熄燈 2026印刷版成絕響

「農夫年鑑」(The Farmers' Almanac)在其官方臉書帳號宣布，2026年將是該年鑑最後一次發行。(官網提供)

在新澤西州 莫里斯郡(Morris County)發跡的「農夫年鑑」(The Farmers’Almanac)207年來以詼諧幽默方式提供充滿智慧的天氣預報和各式資訊，現因需求減少而吹響熄燈號，該年鑑12月初關閉網站，而2026年出版的印刷版年鑑也成為絕響。

「農夫年鑑」1818年創刊，此後每年出版一期，有趣而貼近人們生活。舉凡何時播種最佳？冬季會下大雪嗎？為何夜空的紅霞令水手欣喜不已？都是探討內容。這份年鑑提到，這一連串問題的答案都在星辰之中。

年鑑負責人蓋格(Peter Geiger)12月初關閉網站，並表示2026年印刷版將是最後一期；他說，這本年鑑巧妙融合無人記得的長期天氣預報和代代相傳的民間傳說，需求量不大。況且數位時代下，雜誌銷量普遍減少，「農夫年鑑」想見好就收，在巔峰時期畫下句點。

1949年以來，「農民年鑑」一直由蓋格家族企業在緬因州 出版，最初則源自新州 ；莫里斯郡的天文學家楊(David Young)1818年創辦這份刊物，是當時諸多年鑑之一。

在這份年鑑裡，天文學家利用經緯度座標，採用觀測星辰的古老科學、繪製太陽和月亮運行軌跡、記錄曆法並預測天氣。為了讓圖表和數據更清晰易懂，頁面上會穿插諺語、格言以及選舉日期、郵局地址等實用資訊。

創刊人大衛．楊1781年出生。「農民年鑑」2021年在官網提出「大衛．楊是誰？」這個問題。

莫里斯郡歷史學會(Morris County Historical Society)館長莫托(Anne Motto)說，楊一直出版農民年鑑、直到1852年去世為止，名氣很大。至於楊是不是農夫？莫托並不確定。

楊去世後，一系列出版商繼續出版這本年鑑，直到1935年蓋格21歲時買下版權。

蓋格的出版公司最初設在紐瓦克，之後為尋求更好的發展，蓋格1949年舉家遷往緬因州，他在那裡擔任農民年鑑編輯，直到1994年去世為止。