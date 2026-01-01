新州直升機互撞 2遇難飛行員是好友「常共進早餐」

新州兩直升機相撞2死。(美聯社)

新澤西州 小鎮哈蒙頓(Hammonton)12月28日中午發生直升機空中相撞墜毀事故，當局隔天確認兩名飛行員是65歲基爾施(Kenneth Kirsch)和71歲的格林伯格(Michael Greenberg)，兩人是住在新州的好友，經常共進早餐。

哈蒙頓警察局長弗里爾(Kevin Friel)聲明稱，基爾施被空運至當地醫院後被宣布死亡，格林伯格則在事故現場身亡。

弗里爾引述目擊者證詞說，兩架直升機相撞前曾近距離飛行。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)調查人員29日抵達現場。

救援人員28日上午11點25分左右接到空難事故報告。現場影片顯示，一架直升機快速旋轉墜落，警消人員隨後撲滅其中一架直升機的火焰。

美國聯邦航管局(FAA)陳述，這起墜機事故是Enstrom F-28A直升機和Enstrom 280C直升機在哈蒙頓市政機場(Hammonton Municipal Airport)上空相撞。機上僅兩名飛行員。

FAA紀錄顯示，基爾施是其中一架直升機的註冊所有人，另一架直升機則註冊在賓州 的M&M Charter公司名下。

墜機地點附近一家咖啡 館老闆西利皮諾(Sal Silipino)說，兩名飛行員經常在他的店裡一起吃早餐；他和一些顧客目睹直升機起飛，隨後其中一架開始螺旋式墜落，另一架緊跟在後，嚇壞了，迄今想起都還在發抖。

FAA和NTSB前事故調查員迪爾(Alan Diehl)說，調查人員可能會先審查兩名飛行員之間的通訊紀錄、以及他們是否能看到對方。

天氣預報公司AccuWeather稱，事故發生時雖多雲，但風力小且能見度良好。