我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

美中西部中型城市房市最熱門 大都市僅費城上榜

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年全美20最熱房市，大都市僅費城上榜。(特派員黃惠玲／攝影)
2025年全美20最熱房市，大都市僅費城上榜。(特派員黃惠玲／攝影)

房地產網站Zillow公布2025年全美最熱門房地產市場排行榜，房價負擔得起成了入榜要件，前20名幾乎清一色是中西部的中型城市，費城是唯一大都市，排名19。

費城房地產市場之所以有人氣，主要也因為房價可負擔，11月房價中間值為23萬元。

費城入榜的另一主要原因是位於美國東海岸中心地帶，介於紐約和華盛頓等主要就業中心之間。此外， Zillow資深經濟學家迪翁吉(Orphe Divounguy)表示，費城的文化、餐飲、音樂和藝術氛圍也吸引人們前往定居。

迪翁吉強調，房價的可負擔性不容忽視。房價相對較低的地區房價上漲較快、在Zillow網站上更吸引人關注。

Zillow 根據房價可負擔性以及今年房產銷售所需天數進行排名。

排行榜上十大最熱門市場中，11月房價中間值多半低於35萬元；這些市場靠近就業快速成長地區、或者位於重要通勤路線上，而且規模相對小，可營造社區氛圍。

地處最熱門市場的房屋往往幾天內就簽約成交，不需要好幾個周，房屋價值不斷增長。

前20名入榜城市人口多半介於10萬到30萬人，費城是唯一例外。

費城11月份房價中間值約23萬元，較去年同期上漲近3%，今年待售屋簽約的平均時間為20天；此外，在Zillow上搜尋費城房源的用戶越來越多來自費城以外地區，顯示對費城房產有興趣的族群廣泛。

費城所屬的賓州今年只有阿倫鎮(Allentown)躋身前十名。

紐約州奧伯尼(Albany)在 Zillow 榜單排名第三，是東北部最受歡迎的城市。

迪翁吉預計，房價實惠、房源充足的市場仍持續具有吸引力，人們將逐漸遠離高房價、房源少的市場。

房價 費城 房地產

上一則

匹茲堡空屋超過2萬棟 可負擔住房仍面臨短缺

下一則

平均5天就成交 伊州洛克福德登全美最熱門房市

延伸閱讀

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網
費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷

費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷
車禍腦傷6年去世 費城華裔警隆重安葬 陪送最後一程隊伍綿延18哩

車禍腦傷6年去世 費城華裔警隆重安葬 陪送最後一程隊伍綿延18哩
退休金輸光… 費城網路賭博盛行 賭癮求助熱線忙翻

退休金輸光… 費城網路賭博盛行 賭癮求助熱線忙翻

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
衛生官員建議，任何曾與確診狂犬病接觸的犬隻，應立即補打狂犬病疫苗加強針，並在家中隔離觀察45天。(美聯社)

30年首例 狂犬病重現伊州 芝城犬隻咬人後確診

2025-12-24 09:35
2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)

2026房價持平 租屋族有望喘息

2025-12-22 11:46

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則