美中西部中型城市房市最熱門 大都市僅費城上榜

2025年全美20最熱房市，大都市僅費城上榜。(特派員黃惠玲／攝影)

房地產 網站Zillow公布2025年全美最熱門房地產市場排行榜，房價 負擔得起成了入榜要件，前20名幾乎清一色是中西部的中型城市，費城 是唯一大都市，排名19。

費城房地產市場之所以有人氣，主要也因為房價可負擔，11月房價中間值為23萬元。

費城入榜的另一主要原因是位於美國東海岸中心地帶，介於紐約和華盛頓等主要就業中心之間。此外， Zillow資深經濟學家迪翁吉(Orphe Divounguy)表示，費城的文化、餐飲、音樂和藝術氛圍也吸引人們前往定居。

迪翁吉強調，房價的可負擔性不容忽視。房價相對較低的地區房價上漲較快、在Zillow網站上更吸引人關注。

Zillow 根據房價可負擔性以及今年房產銷售所需天數進行排名。

排行榜上十大最熱門市場中，11月房價中間值多半低於35萬元；這些市場靠近就業快速成長地區、或者位於重要通勤路線上，而且規模相對小，可營造社區氛圍。

地處最熱門市場的房屋往往幾天內就簽約成交，不需要好幾個周，房屋價值不斷增長。

前20名入榜城市人口多半介於10萬到30萬人，費城是唯一例外。

費城11月份房價中間值約23萬元，較去年同期上漲近3%，今年待售屋簽約的平均時間為20天；此外，在Zillow上搜尋費城房源的用戶越來越多來自費城以外地區，顯示對費城房產有興趣的族群廣泛。

費城所屬的賓州今年只有阿倫鎮(Allentown)躋身前十名。

紐約州奧伯尼(Albany)在 Zillow 榜單排名第三，是東北部最受歡迎的城市。

迪翁吉預計，房價實惠、房源充足的市場仍持續具有吸引力，人們將逐漸遠離高房價、房源少的市場。