新州逾1/3猶太裔學生 曾經歷反猶事件

編譯周芳苑／綜合報導
羅格斯大學(Rutgers University)的猶太裔學生及社區成員，於2023年10月在新澤西州新布倫瑞克集會。(美聯社)
羅格斯大學(Rutgers University)的猶太裔學生及社區成員，於2023年10月在新澤西州新布倫瑞克集會。(美聯社)

美國猶太委員會(American Jewish Committee)發布「2024年美國反猶太主義狀況報告」(State of Antisemitism in America 2024 Report)，顯示超過三分之一大學生至少經歷過一次反猶太主義事件，同比例受訪學生不願意穿戴任何能看出自己是猶太人的物品。

新州猶太裔大學生常常感到不受歡迎、甚至受攻擊，已引起聯邦調查局(FBI)密切關注。

新州反猶太主義滲透猶太人生活的例子屢見不鮮。自2023年10月7日哈瑪斯(Hamas)對以色列發動恐怖攻擊以來，羅格斯大學(Rutgers University)、普林斯頓大學(Princeton)、蒙特克萊爾州立大學(Montclair State)等美國知名大學校園內，反猶主義陰影更加鮮明。

隨後的加薩(Gaza)衝突更如同火上加油，加劇美國本已分裂的政治局面，導致許多猶太學生感到不受歡迎，受攻擊。

羅格斯大學已成以色列和哈瑪斯相關爭論的焦點，也成反猶太活動的溫床。

教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)調查全美數十所大學，指控這些學校有反猶太騷擾和歧視相關的違規行為，羅格斯大學是其中之一，另有哈佛大學(Harvard)、哥倫比亞大學(Columbia)等知名大學。

民權辦公室官員今年1月在調查結束後聲明 ，羅格斯大學很可能在大學計畫或活動中營造一種敵對環境；該校同意解決被指控的歧視問題，包括審查政策和投訴、發布反歧視聲明以及提供培訓。

然而近年來，新布倫瑞克市(New Brunswick)也加入萊克伍德(Lakewood) 等猶太人群聚社區，成了新州反猶事件報告最多的城鎮之一。隨著支持巴勒斯坦抗議活動席捲羅格斯大學校園，該市反猶太事件大增。

這些事件促使新州州長墨菲(Phil Murphy)聲明，反猶主義在新州無立足之地。此外，也引起聯邦調查局關注。

