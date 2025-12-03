新州器官組織涉活摘器官被舉報 眾院調查

眾院 歲入委員會(House Ways and Means Committee)要求新澤西州 器官捐贈組織「新澤西州器官和組織共享網絡」(NJTO)出面說明，該組織被指控從事非法活動，包括在一名仍有生命跡象的患者身上摘取器官。

委員會主席史密斯(Jason Smith)及監督小組委員會主席施韋克特(David Schweikert)在信中指出，十多名舉報人稱，NJTO涉及向聯邦醫療保險 (Medicare)詐騙、掩蓋不當程序，以及在摘取器官前未獲患者同意等行為。

信中列舉一宗發生於卡姆登郡維圖亞露德夫人醫院的事件：一名患者在被宣告死亡後復活，但NJTO一名高階主管仍指示現場人員繼續摘取器官，所幸醫院人員及時介入阻止。舉報人稱，相關文件遭刪除或篡改，且2025年7月13日前，與此案相關的電子郵件伺服器已關閉。

委員會信件批評，NJTO總裁兼執行長威爾士(Carolyn Welsh)未受臨床訓練，卻在醫院外做出繼續摘取決定，並指出該組織曾篡改文件向患者家屬聲稱擁有摘取器官權利，即便患者駕照上未登記為器官捐贈者。委員會要求NJTO針對上述指控作出回應。