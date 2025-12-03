新冠、流感等呼吸道病毒肆虐 新州醫院要訪客戴口罩

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
新州各大醫院已經開始要求訪客戴上口罩。(pexels)
新州各大醫院已經開始要求訪客戴上口罩。(pexels)

有鑒於近期在新澤西州蔓延的呼吸道病毒，該州醫院也開始重新實施戴口罩的規定。

哈肯薩克子午線醫療網(Hackensack Meridian Health)在12月1日宣布，所有來醫院探視住院病人的探病者，都必須戴上口罩。

「呼吸道病毒流行季節已經到來，」該醫療機構在Instagram上發文警告，「為了確保病患、團隊成員和訪客的安全與健康，從2025年12月1日起，來我們醫療機構的探病者，將被要求佩戴口罩。」

根據新州最大醫療保健體系之一的哈肯薩克子午線醫療網官網，該系統旗下共擁有18家醫院和500多個病患照護場所，包括門診中心、手術中心、家庭醫療服務、長期照護和輔助生活社區等；該醫療網每年在其旗下醫療機構，為近200萬名患者提供服務。

在新州旗下共有14家醫院的RWJ Barnabas Health，也在本周恢復口罩佩戴規定；從12月1日開始，RWJ的住院機構要求：直接照護病人的醫療人員、所有離開病房的患者和探病者都需要配戴口罩。

RWJ也「強烈建議」，門診和醫療集團設施的員工和訪客佩戴口罩。

新州其他醫療保健機構也都有規定表示，它們保留當社區出現呼吸道疾病病例增加時，要求佩戴口罩的權利。

新州各醫院在近幾周都報告指出，新冠肺炎(Covid-19)、流感(influenza)、 呼吸道合胞病毒(RSV)相關的入院人數增加。

雖然因呼吸道病毒感染而前往急診室就診的人數仍然較低，但根據新州最新的呼吸道疾病監測報告，與新冠病毒和流感相關的住院人數則是仍在持續增加中。

根據報告，大多數因流感和新冠肺炎住院的患者，為65歲及以上的老年人，而大多數因RSV感染住院的患者，則為0到4歲的兒童和65歲及以上的老年人。

隨著假日聚會和寒冷天氣導致人們待室內的時間增加，而是內封閉的環境會讓病菌更容易傳播，預計病例數將會持續上升。

新州 流感 新冠肺炎

