新澤西州呼吸道病毒肆虐 住院者多長者、幼童

新澤西州新冠肺炎 (Covid-19)、流感 (influenza)、 呼吸道合胞病毒(RSV)三種呼吸道病毒又開始肆虐，感染人數激增，生病住院者以年長者和幼童為主。

新州 最新的呼吸道疾病監測報告顯示，10月25日當周以來，因這三類呼吸道病毒感染而住院的人數增加。

多數流感和新冠肺炎的住院患者是65歲及以上的老人，而多數呼吸道合胞病毒感染住院患者是0至4歲幼兒及65歲及以上的老人。

所幸，這一波病例增勢不像去年同期「四重疫情」肆虐時那樣駭人，當時新州的整體呼吸道疾病感染創高峰。但隨著天氣轉冷、人們經常在室內聚集，預料感染患病者還會增加。

羅格斯大學護理學院(Rutgers School of Nursing)註冊兒科急診護理師兼臨床講師福克納 (Meghan Faulkner) 說，大型社區聚會開始後，病毐更易傳播。

綜觀全美，美國疾病防治中心(CDC)數據顯示，多數州因急性呼吸道疾病就醫的人數則較低、或者非常低。但另有數據稱，流感正在加劇，許多東南部和南部州急診人數增加，因呼吸道合胞病毒感染而就診的病例也在增加。

呼吸道合胞病毒是常見病毒，通常僅引起輕微感冒症狀，卻往往是導致兒童疾病和嬰兒住院的主因。