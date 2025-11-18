新北英語教師參訪新州孟莫斯郡學區 交流教學理念

我的頻道

記者孫影真／新州報導
Monmouth Beach中小學自製的歡迎橫幅，崁入兩國國旗，別緻出色。（記者孫影真／攝影）
Monmouth Beach中小學自製的歡迎橫幅，崁入兩國國旗，別緻出色。（記者孫影真／攝影）

台灣新北市英語教師教育參訪團一行16人，日前到新州訪問孟莫斯郡(Monmouth County)中小學，進行國際短期教育參訪訓練，受到學區五名教育總監與市議員的熱情接待。雙方都希望把握交流的機會，拓展學生的國際新視野。

參訪行程由弗利何市(Freehold Borough)學區義工團隊陳如萍、戴崇倫與該市教育總監Asia Michael籌畫，參觀了弗利何與Howell兩市的小學、Monmouth Beach中小學、Freehold Regional High School District以及Lawrence Township Public Schools。Asia Michael表示，參訪活動可互相了解學區的教學計畫和方法。

弗利何市議員Sharon Shutzer感念已故弗利何市學區前教育總監Rocco Tomazic數十年的奉獻，她並謝謝Tomazic遺孀陳如萍協助安排新北市教師參訪計畫，她說，經過這幾年來和新北市的往來，已和陳俊生等人建立深厚友誼。

Monmouth Beach學區教育委員會主席Karen Dolan希望培養學生成為具有全球視野的思考者，她相信與新北市的聯繫以及參與的一些全球性倡議，將會實現這一目標，她同時表示擬帶團到新北市拜訪學校和師生。

陳如萍表示，Rocco Tomazic生前致力於為學生打開全球連結的大門，讓學生擁有國際視野，她很欣慰地看到，新北市與紐澤西的教育合作一直在繼續，傳承了 Tomazic服務教育的精神。

參訪團由三重修德國小校長陳俊生領隊，陳俊生說，此行每個學區不僅慷慨分享教育理念與創新實踐，邀請當地政要共襄盛舉，見證教育交流力量。

三重修德國小校長陳俊生（左三）感謝每個學區慷慨分享教育理念。（主辦方提供）
三重修德國小校長陳俊生（左三）感謝每個學區慷慨分享教育理念。（主辦方提供）
陳如萍（後排左五）安排訪問團參訪弗利何市小學，受到孟莫斯郡教育總監Dr. Les...
陳如萍（後排左五）安排訪問團參訪弗利何市小學，受到孟莫斯郡教育總監Dr. Lester Richens（後排左四）歡迎。（記者孫影真／攝影）

