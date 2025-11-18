我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

新州長選舉投票率達54% 破27年紀錄

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州2025年州長選舉11月4日落幕，據統計，投票率高達54%，超過過去27年來任何一次州長選舉。

非官方投票數據顯示，新州約54%註冊選民參與2025年州長選舉投票，在過去七屆州長選舉中投票率高居第一，也是1998年以來非總統選舉年中的第二高投票率。

民主黨候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)擊敗共和黨候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，贏得56%以上的選票，將接替即將卸任的民主黨州長墨菲(Phil Murphy)。

投票數據顯示，新州這一次超過315萬人參與投票。低於去年總統選舉時的430萬投票人數，卻遠高於2021年州長選舉投票人數。

各方先前便預料今年選舉競爭異常激烈，臨近選舉前的民調顯示，西塔瑞利、薛瑞爾兩個人的支持率非常接近。結果顯示，薛瑞爾勝選得票差距比預期來得大。

政治專家認為，新州這次州長選舉是對總統川普第二任期的提前公投(early referendum)。今年也是新澤西州2023年引入提前投票以來首次舉行州長選舉。在非總統選舉年當中，投票率最高的選舉是2018年，當時55%選民參與投票，那一年是川普當選後的首次中期選舉，投票率異常高。

今年投票率比上一次年2021年州長選舉高出14個百分點，2021年投票率僅40%。

自2001年迄今，新州共歷經七次州長選舉，繼2025年最高投票率54%之後，州長選舉投票率排名依序是2001和2005年投票率各49%、2009年47%、2013和2021年各40%、2017年39%。

投票 新州 新澤西州

上一則

維州37年懸案大突破 揪出少女命案兇手

下一則

「中途閃電戰」衝擊芝城逾2個月 社區受創

延伸閱讀

NBA／字母哥第2節傷退 騎士米契爾37分獵公鹿

NBA／字母哥第2節傷退 騎士米契爾37分獵公鹿
川普明年的期中考

川普明年的期中考
經濟學人：民主黨別被勝選沖昏頭 未解答如何反制川普

經濟學人：民主黨別被勝選沖昏頭 未解答如何反制川普
贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨莫沖昏頭

贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨莫沖昏頭

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費