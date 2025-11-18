新州長選舉投票率達54% 破27年紀錄

新澤西州 2025年州長選舉11月4日落幕，據統計，投票 率高達54%，超過過去27年來任何一次州長選舉。

非官方投票數據顯示，新州 約54%註冊選民參與2025年州長選舉投票，在過去七屆州長選舉中投票率高居第一，也是1998年以來非總統選舉年中的第二高投票率。

民主黨候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)擊敗共和黨候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，贏得56%以上的選票，將接替即將卸任的民主黨州長墨菲(Phil Murphy)。

投票數據顯示，新州這一次超過315萬人參與投票。低於去年總統選舉時的430萬投票人數，卻遠高於2021年州長選舉投票人數。

各方先前便預料今年選舉競爭異常激烈，臨近選舉前的民調顯示，西塔瑞利、薛瑞爾兩個人的支持率非常接近。結果顯示，薛瑞爾勝選得票差距比預期來得大。

政治專家認為，新州這次州長選舉是對總統川普第二任期的提前公投(early referendum)。今年也是新澤西州2023年引入提前投票以來首次舉行州長選舉。在非總統選舉年當中，投票率最高的選舉是2018年，當時55%選民參與投票，那一年是川普當選後的首次中期選舉，投票率異常高。

今年投票率比上一次年2021年州長選舉高出14個百分點，2021年投票率僅40%。

自2001年迄今，新州共歷經七次州長選舉，繼2025年最高投票率54%之後，州長選舉投票率排名依序是2001和2005年投票率各49%、2009年47%、2013和2021年各40%、2017年39%。