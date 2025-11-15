新州中文教師數位化研習會 聚焦AI提高效率

「教師數位化研習會」學習如何下達有效指令，利用生成式AI來幫助教學設計更有效率。（新澤西中文學校協會提供）

新澤西 中文學校協會與美東中文學校協會，日前在東布朗士維克舉行「教師數位化研習會」，聚焦人工智慧 (AI )在教育的應用。研習會吸引約60名教師參加。參與活動的包括八所中文學校、兩所台灣華語文學習中心及七所主流學校教師。參與教師學習AI發展史、有效指令撰寫，並運用生成式人工智慧(Generative AI)設計教案與學習評量，提高教學效率與專業度。

新澤西中校協會會長戴松昌指出，AI已影響各行各業，此次研習會以AI為主題，中文學校教師踴躍參加，並吸引多所主流學校老師加入，意義重大。美東中校協會會長林美華表示，研習會旨在協助教師克服AI焦慮，透過實務操作將AI視為提升教學品質與趣味的好幫手。

兩主辦單位會長感謝講師提供AI講座，林美華(左至右)、簡守邦、歐瑪麗、戴松昌。（記者孫影真／攝影）

研習會邀請Siena University教學科技主任簡守邦與大紐約區台灣主流教師聯誼會會長歐瑪麗主講。簡守邦介紹生成式AI的概念及應用，包括分析資料、輔助決策，以及將教材轉換為不同形式。並對OpenAI MyGPTs、Google Gemini Gems、Google NotebookLM三種進階工具進行比較，強調教師需提供明確指令、反覆對話及耐心指導，方能發揮AI最大效益。

歐瑪麗以「人工智慧時代來臨，中文教師該如何華麗轉身？」為題，分享高中生對AI的接受度，探討AI用途、優勢與潛在風險，並提醒教師引導學生將AI作為中文教學轉型的助力，培養面向未來的競爭力。

多位中文學校校長及主流中小學、台灣華語中心教師到場，包括Princeton High School、Chapin、Watchung Hills Regional及Stevens Institute of Technology等。老師們表示受益良多，將把學到的AI教學方法帶回校園分享。

戴松昌表示，美東中文學校年會將於新澤西愛迪生Sheraton hotel舉行，教師與學生將有機會與其他州交流教學成果，推動中文教育的創新與發展。