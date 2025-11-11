Netflix進軍主題樂園「免費開放」首座園區在賓州

Netflix本周將首度進軍主題樂園。（路透）

推出臨時快閃活動多年後，串流影音巨擘Netflix 本周將首度進軍主題樂園 領域，與娛樂龍頭迪士尼（Disney）和環球影業（Universal Studios）較勁。

中央社引述法新社報導，Netflix的「Netflix之家」（Netflix House）主題樂園將於12日在美國賓州 費城郊區的普魯士國王（King of Prussia）購物中心開幕。普魯士國王是美國最大的購物中心之一，園區面積超過1萬平方公尺。

這座主題樂園將免費對外開放，計畫提供各種餐飲與活動，所有布置都會模仿Netflix上一些最受歡迎的節目與電影，包括「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）、「怪奇物語」（Stranger Things）、「魷魚遊戲」（Squid Game）與「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）。

Netflix行銷長李（Marian Lee）表示，Netflix選擇不收取入場費，是因為「我們希望大家都能輕鬆進入。我們希望這成為大家日常造訪的場所」。

她時表示：「在我們推出這些快閃體驗時，我們逐漸意識到如果有一個固定場地，實際上將會有更大的靈活性。」

繼賓州這座園區之後，其他Neflix之家也將陸續開幕，其中德州達拉斯園區將於12月11日啟用，第3座預計將於2027年前在內華達州賭城大道（Las Vegas Strip）亮相。

李說：「拉斯維加斯的場地非常不同，不是在購物中心裡，而是在賭城大道上…因此，我們會以稍微不同的方式規畫內容。」

李沒有透露建造這些主題樂園的費用，但她表示：「你可以看出，對公司而言，無論是場地本身，還是所有裝修和一切製作，這都是一筆巨大的資本投資。」

李表示，目前尚無在國際上打造Netflix之家的計畫。她說：「如果要考慮，我們就必須以不同的角度規畫。」