我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

Netflix進軍主題樂園「免費開放」首座園區在賓州

中央社／美國普魯士國王10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Netflix本周將首度進軍主題樂園。（路透）
Netflix本周將首度進軍主題樂園。（路透）

推出臨時快閃活動多年後，串流影音巨擘Netflix本周將首度進軍主題樂園領域，與娛樂龍頭迪士尼（Disney）和環球影業（Universal Studios）較勁。

中央社引述法新社報導，Netflix的「Netflix之家」（Netflix House）主題樂園將於12日在美國賓州費城郊區的普魯士國王（King of Prussia）購物中心開幕。普魯士國王是美國最大的購物中心之一，園區面積超過1萬平方公尺。

這座主題樂園將免費對外開放，計畫提供各種餐飲與活動，所有布置都會模仿Netflix上一些最受歡迎的節目與電影，包括「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）、「怪奇物語」（Stranger Things）、「魷魚遊戲」（Squid Game）與「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）。

Netflix行銷長李（Marian Lee）表示，Netflix選擇不收取入場費，是因為「我們希望大家都能輕鬆進入。我們希望這成為大家日常造訪的場所」。

她時表示：「在我們推出這些快閃體驗時，我們逐漸意識到如果有一個固定場地，實際上將會有更大的靈活性。」

繼賓州這座園區之後，其他Neflix之家也將陸續開幕，其中德州達拉斯園區將於12月11日啟用，第3座預計將於2027年前在內華達州賭城大道（Las Vegas Strip）亮相。

李說：「拉斯維加斯的場地非常不同，不是在購物中心裡，而是在賭城大道上…因此，我們會以稍微不同的方式規畫內容。」

李沒有透露建造這些主題樂園的費用，但她表示：「你可以看出，對公司而言，無論是場地本身，還是所有裝修和一切製作，這都是一筆巨大的資本投資。」

李表示，目前尚無在國際上打造Netflix之家的計畫。她說：「如果要考慮，我們就必須以不同的角度規畫。」

Netflix 主題樂園 賓州

上一則

風雪襲中西部 部分地區積雪1呎

延伸閱讀

「讓皇后回家」 8萬埃及人連署促德國還「娜芙蒂蒂頭像」

「讓皇后回家」 8萬埃及人連署促德國還「娜芙蒂蒂頭像」
詐騙ing／緬軍炸KK園區 上千「豬仔」跳河逃命

詐騙ing／緬軍炸KK園區 上千「豬仔」跳河逃命
自由派仍多數 賓州最高法院3大法官留任

自由派仍多數 賓州最高法院3大法官留任
逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久

逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久

熱門新聞

芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04
佛州邁阿密一處房產掛著出售的牌子。佛州禁止中國人置產的法令爭議，上訴法院判定佛州政府可以執行。(路透)

佛州禁中國人買房 經2年纏訟 獲法院認可

2025-11-04 20:10

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定