新州前州長、市議員 進入澤西市長複選

編譯周芳苑／綜合報導
前新州州長麥格里維(Jim McGreevey)。(麥格里維臉書)
新州第二大城澤西市(Jersey City)市長選舉結果顯示，根據已統計的選票，在七位候選中，市議員索羅門(James Solomon)和前新州州長麥格里維(Jim McGreevey)得票最高，各29%、25.4%，預訂12月2日進行複選，決定下一任市長。

複選獲勝者將接替未尋求連任第四屆的現任澤西市長佛洛普(Steven Fulop) ；佛洛普在民主黨州長初選中落敗。

澤西市選舉屬無黨派選舉，一旦沒有候選人得票超過50%，便啟動複選。

麥格里維4日選舉日晚間向支持者發表講話，聲音偶帶哽咽，多次抨擊索羅門，但始終避而不談自己屈居第二的成績。

參選的另五位候選人得票高低依序是哈德遜郡專員奧迪亞(Bill O’Dea)得票21.5%、澤西市議會主席沃特曼(Joyce Watterman)得票 18.3%.、前學區委員會主席阿里(Mussab Ali)3.9%、澤西市警官弗里曼(Christina Freeman)1.5%、音樂家傑恩羅斯(Kalki Jayne-Rose)0.3%。

西頓霍爾大學(Seton Hall University)政治學副教授黑爾(Matthew Hale)選前即表示，任一位候選人獲50%選票並直接獲勝的可能性為零；富洛普在選前周末也預言，無人將獲一半選票。

麥格里維2002年1月就任新州州長； 2004年宣布自己是同性戀美國人，並承認與他曾安排擔任國土安全顧問的男子有婚外情，隨後辭職。

麥格里維率先宣布參選023年澤西市長，比得票率第三的奧迪亞早一周左右，並於1月獲州長墨菲(Phil Murphy)背書。

索羅門2017年起擔任澤西市議員，代表澤西市六選區中人口最多的E選區。

索羅門曾罹癌而康復，是三個孩子的父親，先前是教師，以推動進步政策而聞名，包括經濟適用房、種族正義以及更清潔、更安全的街道。搬到澤西市前，曾任波士頓市長助理，利用科技手段解決諸如路面坑洞和除雪等問題，擁有哈佛大學(Harvard University)公共政策碩士學位。

新州 民主黨 哈佛大學

