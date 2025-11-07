新澤西RWJBH華人醫療服務部成立15年 嘉賓見證里程碑

我的頻道

記者謝哲澍／新澤西州報導
RWJBH華人醫療服務部成立15週年慶典晚宴。（記者謝哲澍/攝影）
RWJBH華人醫療服務部成立15週年慶典晚宴。（記者謝哲澍/攝影）

RWJBarnabas Health華人醫療服務部(Chinese Medical Program)日前在新澤西New Brunswick的Hyatt Regency凱悅酒店舉辦成立15周年晚宴，RWJBH旗下各醫院、MCC癌症中心、CINJ、Rutgers醫學院及華人社區代表均出席共襄盛舉，見證重要里程碑。

該部自2010年在美門醫院(Monmouth Medical Center)創立以來，已拓展至RWJBH旗下四家醫院，包括2018年的RWJBH-Hamilton及RWJUH-Somerset，2021年的RWJUH New Brunswick，以及2024年的Cooperman Barnabas Medical Center。15年間，服務華裔病患3萬4000人次，RWJBH整個系統對華人病患提供21萬人次服務，年均增長率達10%。

華人醫療服務團隊部分成員。（記者謝哲澍/攝影）
華人醫療服務團隊部分成員。（記者謝哲澍/攝影）

晚宴以雞尾酒會開場，提供醫院、社區團體及嘉賓交流平台，300多人參加。RWJBH南區資深副總裁江萱輝介紹華人醫療服務部15年發展及全方位服務，感謝醫院及社區支持。RWJBH南區及RWJUH總裁Bill Arnold致詞，讚揚團隊深耕社區、服務病患的專業與精神。華人醫療服務團隊當晚為Dr. Frank J. Vozos頒獎，肯定其自1998年起對社區及醫療團隊的支持。

此外，團隊亦頒獎給聯合總會創始人、艾麗斯島獲獎人林傑輝，肯定她對華人社區及醫療服務的貢獻。新澤西華人聯合總會會長胡世遠致辭回顧她對社區與文化傳承的支持，林傑輝總是說「不要擔心，大膽去做，我會在後面支持你們。」

鋼琴小提琴二重奏。（記者謝哲澍/攝影）
鋼琴小提琴二重奏。（記者謝哲澍/攝影）

晚宴節目豐富，茱莉亞音樂學院鋼琴家范翠玉與小提琴家李碧涵合奏，Andrew Sun-Yan表演中國傳統藝術，新澤西華人醫生協會醫生們以舞蹈演出「王昭君出塞」、「民族舞連跳」，展現文化熱情與社區健康推廣精神，嘉賓踴躍互動。現場還設黑白巧克力瀑布吧檯、360度攝影及專業拍照區，氣氛熱烈。

慶典同時展望未來，華人醫療服務部將持續提供高質量服務，滿足新澤西華人社區日益增長的醫療需求，惠及更多病患。詳情請聯絡華人醫療服務：(732)923-5057。

