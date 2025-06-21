4移民床墊床單越獄 紐瓦克拘留所抓回3人

紐瓦克市聯邦移民拘留中心德萊尼大樓關押約1000個移民相關案件者。(路透)

美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office)官員表示，日前從紐瓦克市聯邦移民拘留中心德萊尼大樓(Delaney Hall)逃脫的四名男子已有三人被抓回，根據指出，這四人是利用床墊和床單越獄。

當局稱，他們破壞了二樓的鋁製牆壁，並將床墊從牆上的破洞丟下作為跳躍時的緩衝著陸處，接著利用床單覆蓋鐵絲網以攀爬越過圍欄。

新州 聯邦檢察官哈巴(Alina Habba)日前宣布四項與越獄事件相關的最新指控，並公布逃脫相關細節。

逃脫四人中，20歲的包蒂斯塔-雷耶斯(Franklin Norberto Bautista-Reyes)和22歲的桑多瓦爾-洛佩茲(Joel Enrique Sandoval-Lopez)來自宏都拉斯；18歲的卡斯塔內達-洛扎達(Joan Sebastian Castaneda-Lozada)和25歲的皮涅達-莫戈隆(Andrew Felipe Pineda-Mogollon)來自哥倫比亞。四人被控逃脫機構或警員的監控。

四名嫌疑人中的三人已在新州不同地點被捕，並都在聯邦法院出庭。

唯一在逃的是年紀最大的25歲皮涅達-莫戈隆，聯邦調查局(FBI)發出2.5萬元懸賞，獎勵提供線索幫助逮捕到案。

有關官員表示，18歲卡斯塔內達-洛扎達15日向聯邦調查局和移民及海關執法局(ICE )人員自首；他13日就試圖向位於布里奇頓(Bridgeton)的新州警察局自首，但礙於該市庇護政策而被拒。他曾被關押在塞勒姆郡(Salem County)監獄，後來被轉移，但未明列新地點。

22歲桑多瓦爾-洛佩茲13日被ICE、聯邦調查局和警方逮捕，被捕時威脅並踢打警察，目前被關押在艾塞克斯郡(Essex County)監獄。

越獄事件及對拘留條件的抱怨，導致該設施數百人本周被轉移到其他監管機構。

在川普(Donald Trump)政府打擊非法移民 措施下，德萊尼大樓重新啟用，大樓外外經常有抗議活動。

德萊尼大樓先前曾發生其他事件。紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)5月在設施外被捕，並被控非法侵入；該指控很快被撤銷。聯邦官員隨後對代表新州第十國會選區的民主黨眾議員麥克伊弗(LaMonica McIver)提起重罪襲擊指控，理由是巴拉卡被捕時，麥克伊弗與他在一起並襲擊警方。