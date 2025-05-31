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開車禁用手機 賓州6/5起發警告 明年6月開罰

編譯周芳苑／綜合報導
賓州從6月5日起，將向開車時使用手機的駕駛發出違規警告，並從明年6月6日起開罰50元。(pexels)
賓州從6月5日起，將向開車時使用手機的駕駛發出違規警告，並從明年6月6日起開罰50元。(pexels)

賓州一項駕車禁用手機的新法案，警方將從6月5日起，對開車違法用手機的行為發出書面警告，2026年6月6日開始發出罰單，罰款50元。

新法規定，開車上路時禁止以任何方式使用手機，包括不准接聽電話、瀏覽社群媒體，即使等紅燈時也受到同樣規範。該法旨在減少賓州路上分心駕駛的人。根據新法，即使塞車或等紅燈，司機坐在車內使用或瀏覽手機都可能被警察攔下。

早在賓州之前，全美已有35州和哥倫比亞特區嚴禁駕駛用手機。

新法起草人是共和黨州參議員布朗(Rosemary Brown)，她說，新法主要是讓駕駛放下手機；賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)去年簽署「保羅·米勒法案」(Paul Miller's Law)，紀念因司機拿手機分心而出車禍、不幸喪生的保羅·米勒二世 (Paul Miller Jr.)。 米勒在2010年與一輛拖拉機拖車相撞，當時拖車司機正伸手去拿手機。

賓州交通廰估計，2024年分心駕駛交通事故有9950起，造成6000多人受傷、49人死亡。

新法實施後，駕駛仍可使用免持電話功能如Apple CarPlay或Android Auto；緊急狀況下可使用手持設備，而且仍可使用多數新車型提供的免持電話功能撥打電話、使用衛星導航系統(GPS)、聽音樂。

駕駛如果被發現開車時用手機，警方下月5日起將對開車違法用手機者發出書面警告，2026年6月6日開使開每張50元的罰單。

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