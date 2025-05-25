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確保病人安全 新州醫院獲A級評等率全美第3高

編譯周芳苑／綜合報導
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聖約瑟夫健康中心(St. Joseph's Health)旗下兩家醫院獲得A等評級。(聖約瑟夫健康中心臉書)
聖約瑟夫健康中心(St. Joseph's Health)旗下兩家醫院獲得A等評級。(聖約瑟夫健康中心臉書)

非營利監督組織「飛躍蛙」(Leapfrog)公布最新醫院安全報告，新澤西州醫院確保病人安全的成效居全美第三，致力避免患者跌倒、醫療失誤、感染、以及可能導致病情比入院前更嚴重的意外事故。

新州共有66家急診醫院接受考評，沒有任何一家獲得等級最差的D或F級。

新州獲A級評等的醫院比率為全美第三高，僅次於猶他州和羅德島州。2023年以來，新州18家醫院獲A級。

新州醫療保健品質研究所(Health Care Quality Institute of New Jersey)總裁兼執行長施維默(Linda Schwimmer)說，可預防醫療失誤是全美各醫院目前面臨的重大挑戰，太多人因此傷亡；該研究所與飛躍蛙合作推廣醫院安全調查，日後將持續與社區、醫院負責人合作，確保將患者列為第一位。

飛躍蛙2012年起每年公布兩次醫院安全報告，評估重點是醫院是否致力預防傷害如降低院內感染發生率、是否採取策略如持續透過電子系統訂購和追蹤處方以避免錯誤，哪家醫院擁有最好的醫生或最佳治療效果並非重點。

飛躍蛙由商界領袖和其他醫療保健買方組成，定期邀請醫學專家為醫院評分，旨在回應美國國家醫學院(Institute of Medicine)1999年的重要報告，指稱全美每年因醫院可預防失誤死亡者多達9萬8000人。

2016年另一項全國性研究發現，四分之一患者因醫院失誤而受到傷害。

新澤西州醫療保健領域競爭激烈，新州與紐約、費城醫院較勁，安全評分備受重視，已被納入醫院的行銷素材。

聖約瑟夫健康中心(St. Joseph's Health)旗下兩家醫院獲得A等評級，該中心總裁兼執行長里喬 (Dustin M. Riccio) 表示，患者和他們所接受的護理是院所工作核心。

新州66家接受評比的醫院中，36家獲A級，比上一輪增加5家；18家獲B級、12家獲C級。

帕拉姆斯(Paramus)的Bergen New Bridge醫療中心、澤西市(Jersey City)CarePoint Health Christ醫院都因數據不足未被納入評估；位於曼寧頓(Mannington)的醫療中心Inspira Medical Center Mannington去年被收購，須等一年才能接受評鑑。

一項醫院安全報告顯示，新澤西州醫院確保病人安全的成效居全美第三。(圖／123RF...
一項醫院安全報告顯示，新澤西州醫院確保病人安全的成效居全美第三。(圖／123RF)

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