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父嘆諷刺…26歲女使館職員援助加薩 卻命喪反猶槍口

RWJUH New Brunswick, Rutgers Health, NJ CEED及Middlesex County NJ羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院家庭醫學及社區健康系等醫療機構 聯合舉辦免费子宮頸抹片篩檢

【紐約訊】

日期：5月27日 , 星期二

時間：5:30 PM – 8:00 PM

地點：Family Medicine at Monument Square 紀念碑廣場家庭科診所

317 George Street, New Brunswick, NJ 08901 ，您可在70 New Street, New Brunswick 停車場免費停車，請携帶停車票兌換免費車票

符合以下條件將有資格進行免費篩查：

子宮抹片檢查 （PAP SMEAR）

年齡在21 - 64嵗之間

過去的三年沒有做過子宮抹片檢查

沒有健康保險

什麽是子宮頸抹片檢查？

子宮頸抹片檢查是一種檢測潛在宮頸癌的測試。

宮頸癌是全球範圍女性中第二大常見癌症

早期預防及篩檢是關鍵。今天就打電話預約！

這個免費篩檢如何運作？

這個篩檢提供免費的子宮頸篩檢，同時提供女性健康教育資訊

如果你保持健康的生活習慣，你會降低患癌症的風險，定期健康篩檢會幫助你減少風險並改善你的健康狀況。

預約可直接聯繫Yesenia Hernandez，電話：732-253-3157，請留下您的名字及電話我們會回復您的電話；或聯係華人醫療服務部：908-256-3343或732-372-8550

癌症 保險 華人

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