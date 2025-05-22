RWJUH New Brunswick, Rutgers Health, NJ CEED及Middlesex County NJ羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院家庭醫學及社區健康系等醫療機構 聯合舉辦免费子宮頸抹片篩檢
日期：5月27日 , 星期二
時間：5:30 PM – 8:00 PM
地點：Family Medicine at Monument Square 紀念碑廣場家庭科診所
317 George Street, New Brunswick, NJ 08901 ，您可在70 New Street, New Brunswick 停車場免費停車，請携帶停車票兌換免費車票
符合以下條件將有資格進行免費篩查：
子宮抹片檢查 （PAP SMEAR）
年齡在21 - 64嵗之間
過去的三年沒有做過子宮抹片檢查
沒有健康保險
什麽是子宮頸抹片檢查？
子宮頸抹片檢查是一種檢測潛在宮頸癌的測試。
宮頸癌是全球範圍女性中第二大常見癌症
早期預防及篩檢是關鍵。今天就打電話預約！
這個免費篩檢如何運作？
這個篩檢提供免費的子宮頸篩檢，同時提供女性健康教育資訊
如果你保持健康的生活習慣，你會降低患癌症的風險，定期健康篩檢會幫助你減少風險並改善你的健康狀況。
預約可直接聯繫Yesenia Hernandez，電話：732-253-3157，請留下您的名字及電話我們會回復您的電話；或聯係華人醫療服務部：908-256-3343或732-372-8550
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