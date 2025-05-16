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慶祝亞太裔傳統月 Westminster音樂學院音樂會展現文化魅力

記者謝哲澍／新州報導
現場演出華裔作曲家的《Psalm 23》。（記者謝哲澍/攝影）
現場演出華裔作曲家的《Psalm 23》。（記者謝哲澍/攝影）

新澤西Westminster音樂學院日前在Bristol Chapel舉辦了慶祝亞太裔傳統月的音樂會。此次音樂會展示了來自亞太裔美國社區的頂尖藝術家與音樂家的才華，彰顯了音樂作為文化橋樑的獨特魅力。

音樂會由新州華洋音樂節張冰冰、邱珍妮、金恩珠、劉芳婷、威賈·亨德裡等人領銜演出，此外，來自新澤西愛樂合唱團的聲樂合奏也為現場增添了不少亮點。演奏者們的表演不僅展現了高超的技藝，也充滿了濃郁的文化內涵。演奏曲目包括《Anak Perahu》、《Ang Larawan》、《Psalm 23》、《南風歌》、《Snow》等，涵蓋來自多個亞洲國家的傳統和新銳音樂曲風。

值得一提的是，音樂會的第二部分帶來了世界首演的作品《Impromptu on the Theme of Milyang Arirang》，由韓國作曲家金真實創作，大提琴演奏家威賈·亨德裡與鋼琴家林慧媛為觀眾帶來了這首充滿創新與情感的現代音樂作品。

此外，音樂會還呈現了融合中國傳統文化的作品，如《月琴》、《花兒為什麼這樣紅》。新澤西愛樂合唱團的演唱，搭配鋼琴與五弦中提琴的演奏，給人留下深刻印象，展現了中國傳統音樂的優美與韻味。

演出結束時，觀眾盛讚這是一場音樂盛宴，也是一場文化交流。Westminster音樂學院通過此次音樂會，成功地展示了亞太裔文化的多樣性與獨特魅力，同時也為普林斯頓的音樂愛好者提供了一個豐富多彩的藝術體驗。

Westminster音樂學院舉辦慶祝亞太裔傳統月音樂會，現場座無虛席。（記者謝...
Westminster音樂學院舉辦慶祝亞太裔傳統月音樂會，現場座無虛席。（記者謝哲澍/攝影）

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