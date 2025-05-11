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花8萬到400萬 新州海岸城大打廣告爭取遊客

編譯周芳苑／綜合報導
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新州野林市打廣告吸引夏季遊客，比如木板路特色等。圖為傳統的年度救生員比賽中，精彩的女子衝浪接力賽。(美聯社)
新州野林市打廣告吸引夏季遊客，比如木板路特色等。圖為傳統的年度救生員比賽中，精彩的女子衝浪接力賽。(美聯社)

新澤西州野林市(Wildwood)、大西洋城(Atlantic City)等新州海濱城鎮為吸引夏季遊客，競相斥資8萬至400萬元不等大打廣告，有些全力重塑形象、有些則一再彰顯其忠實遊客所熟知且喜愛的特色。

各地官員列舉其廣告費用，海島城(Sea Isle City)每年約投入8萬元、海洋城(Ocean City)65萬元、野林市120萬元、大西洋城則高達400萬元。

由於經濟充滿不確定性，今夏航空遠行料將減少，宣傳地區旅遊的廣告可能會比往年更有效果。

大野林旅遊機構Greater Wildwoods Tourism Authority行銷公關總監羅斯(Ben Rose)說，人們不搭機旅行，就會尋找離家近的地方度假。

澤西海岸三座主要城市各有宣傳重點。

大西洋城主打「不僅只是賭博地」(not just a place to gamble)訴求。旅遊機構Visit Atlantic City總裁兼執行長穆奇(Gary Musich)說，市府2月推出「在大西洋城慶祝的無盡理由」廣告，並利用社群平台Instagram和抖音(TikTok)網紅影片大力推廣，希望人們不僅將大西洋城視為賭博地，還視為用餐、喝酒、打高爾夫球、帶孩子到水上樂園以及享受免費海灘和漂亮度假村的地方。大西洋城有 1萬8000 間旅館客房，比費城中心城還多，而且最近斥資10億元升級。

野林主打「安全又有趣」(safe and fun)，以一連串形容詞這座五哩長島嶼，包括安全、有趣，以及寬敞、乾淨、免費的白色沙灘。

羅斯說，宣傳時應側重既有優勢；野林的木板路和遊樂園對家庭遊客來說極具吸引力，而且無需付費就可在沙灘上玩耍，鄰近其他地方沙灘通行證每天費用至少10元。廣告將至少持續三年。預計該城鎮今年的旅遊稅收將再創紀錄，超過去年的近770萬元。目前全市有8000間旅館客房和3000間度假出租屋。

至於海島城，每年廣告成本約8萬元；去年12月在費城地區廣告板上宣傳「新年願是在新州海島城多待一段時間！」今年1月將宣傳重點轉向家庭度假。目前每季維持100萬元海灘收入，廣告奏效。

海島城今年旅遊宣傳重點轉向家庭度假。圖為去年夏天舉行的空中飛行表演活動吸引不少成...
海島城今年旅遊宣傳重點轉向家庭度假。圖為去年夏天舉行的空中飛行表演活動吸引不少成人及兒童參觀。 (美聯社)
以賭場聞名的大西洋城，現在以「不僅只是賭博地」招攬遊客。圖為大西洋城硬石賭場，一...
以賭場聞名的大西洋城，現在以「不僅只是賭博地」招攬遊客。圖為大西洋城硬石賭場，一名荷官正在主持輪盤賭博。(美聯社)

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