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賀喜賓州新巧克力加工廠 落成啟用

編譯周芳苑／綜合報導
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賀喜巧克力新工廠日前於賓州完工啟用。(賀喜官網)
賀喜巧克力新工廠日前於賓州完工啟用。(賀喜官網)

知名巧克力業者賀喜公司(Hershey Company)位於賓州道芬郡(Dauphin County)的新巧克力加工廠日前落成啟用。

這座新廠全名「里斯巧克力加工廠」(Reese Chocolate Processing plant)，里斯是賀喜公司旗下知名品牌。賀喜公司執行長巴克(Michele Buck)與賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)及美國眾議員佩里(Scott Perry)等多位官員出席剪綵儀式。

新廠佔地55英畝，位於德里鎮(Derry Township)，先前曾是Friendly’s餐廳；將用來生產Reese's、Kit Kat糖果和Hershey's品牌若干產品。

巴克說，這是賀喜30多年來在德里鎮興建的第一家新廠，面積25萬平方呎，是賀喜第一座高度自動化的全數位整合工廠，在數位化製造旅程向前邁進一步。

夏皮羅對賀喜選擇落腳德里鎮、在賓州加倍承諾表示讚賞與感激，

夏皮羅特別提，這次許可證批准速度之快創紀錄，是州府縮短各類許可證等待時間的一個具體例子。他說，在州府團隊努力下，環保署許可證積壓量減少88%，另將營業執照等待期由八週縮短至兩天。

賀喜為強化供應鍊啟動10億元計劃，新加工廠是其中一環；10億元計劃分年進行，包括蓋新工廠、設13條新生產線、對11條既有生產線升級。

巴克說，新廠約雇用100名員工，日後隨著業務擴大將增加人數。

賀喜資深副總兼供應鏈長雷曼(Jason Reiman)說，針對自動化投資將提供未來製造業所需要的技能。

里斯牌花生醬杯型巧克力(Reese's Peanut Butter Cups)將繼續在鄰近H.B.生產。Reese品牌是賀喜的引擎，推動大部分成長。

新廠啟用後，賀喜園區隨之擴大，與賀喜西廠(Hershey West plant)及該公司並技術中心貼近。

講述賀喜創辦人夫婦(Milton S. and Catherine Hershey)的電影「賀喜」(Hershey)宣布下個月開拍，讓在開拍時程宣布後一周，賀喜新廠剪綵啟用。

賓州 眾議員 供應鏈

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