賓州6名不丹難民 身分合法仍遭ICE逮捕

賓州中部六名不丹 難民，雖有合法身分仍遭移民 及海關執法局(ICE)逮捕，民主黨州議員18日籲請國會議員幫忙，讓六人早日獲釋。

六人當中有五人住在哈瑞斯堡(Harrisburg)地區，另一是康柏蘭郡居民。哈瑞斯堡不丹人協會會長尼如拉(Tilak Niroula)說，本地不丹居民都是奉公守法的良民，被捕者就算做錯事，也該依司法程序處理，但家屬都不知道被捕原因，就算有人知道，礙於語言不通，也難以了解。

地方官員未公布被捕人士的姓名，尼如拉徵得家屬同意列出其中遭逮補三人名字：阿秀‧古榮(Ashok Gurung, 32歲)、畢卡許‧古榮(Bikash Gurung)和麥塔‧古榮(Maita Gurung, 43歲)，這三人無親屬關係。

尼如拉說，被捕六人的年紀30到55歲不等，都是在家裡或公共場所被帶走。州法院文件顯示，前述三名姓古榮的人，可能因為有在公共場所酗酒等輕罪紀錄，成為ICE「加強執法」的對象。

道芬郡行政委員會主委道格拉斯(Justin Douglas)說，六人被帶走後，僅四人的姓名顯示在移民局逮捕人員資料庫，其中兩人被拘禁在德州拘留所，兩人則關在賓州西北部的莫夏農谷移民處理中心，另兩人下落不明。

難民獲得合法身分一年後須申請綠卡 ，才算完全合法，持綠卡五年後，則可申請公民身分；獲法院裁准「合法難民」身分前，通常須經過繁複冗長的背景查核，有時還得住在母國附近的難民營一段時間。另一種難民入境美國後立即請求庇護，毋須馬上提出在母國遭迫害證據。

戴維‧古榮的弟弟阿秀‧古榮3月9日在她家車庫前被移民局人員帶走。她透過翻譯說，弟弟2012年來到美國，2013-17年因攻擊罪服刑四年，出獄後當技工維生。