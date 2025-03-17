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機艙門突開啟… 單引擎飛機墜毀賓州社區 機上5人受傷

編譯陳韻涵／綜合報導
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賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)一架單引擎私人飛機日前墜毀當地一處退休社區。(美聯社)
賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)一架單引擎私人飛機日前墜毀當地一處退休社區。(美聯社)

賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)一架單引擎私人飛機日前墜毀當地一處退休社區，機上五人受傷送醫，所幸地面無人受傷。

聯邦航空管理局(FAA)發出聲明表示，六人座的單引擎「比奇富豪」(Beechcraft Bonanza)是1947年推出的熱門單引擎機型，這架機隸屬於曼海姆一間公司的飛機9日下午3時18分墜毀時，飛機上載有五人。

曼海姆(Manheim)鎮消防局長利托(Scott Little)表示，這架飛機從蘭卡斯特機場起飛沒多久，便墜毀於弟兄會(Brethren)退休社區的停車場，機上五人陸續被救出但未說明傷勢，地面上沒有人受傷，但有五輛車受損。

利托說，急救人員在墜機三分鐘內趕到現場，機身墜落期間已著火，觸地撞擊後，火勢更猛且延燒汽車。

航管無線電紀錄顯示，失事飛機有人通報飛機起飛後，一扇門打開，請求返回蘭卡斯特機場；航管人員清理跑道之際，疾呼返航的比奇富豪飛機爬升。

利托表示，聯邦官員將調查機艙門突然開啟的原因。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，這架飛機原訂飛往俄亥俄州春田市的春田市-貝克利市機場(Springfield-Beckley Municipal Airport)。

地方電視台WGAL的影片顯示，該架飛機墜毀在距離蘭卡斯特機場不到一哩的弟兄會停車場；烈焰嚴重燒毀前半部機身，只剩後半部機身和機尾可辨認。

利托說，消防人員已撲滅火勢，並在事發後約三個小時後控制現場。

退休 俄亥俄州 賓州

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