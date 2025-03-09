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全國最高 新州去年平均地稅首次突破萬元

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州社區事務部(Department of Community Affairs)最新數據顯示，該州屋主平均地產稅已經連續多年蟬連全美第一，2024年又更上一層樓，屋主平均地稅首次突破 一萬元大關，創下新高紀錄。

新州2024年平均地產稅是1萬95元，延續了近來年年頻創新高趨勢；較2023年的9803元上漲近300元，增幅相當於 3%，與美國勞工統計局公佈的最新通膨率一致。

新州21郡中，有四成以上平均地稅超過 1萬元。

艾塞克斯郡(Essex  County)地產稅高居21郡榜首，地稅平均達1萬3900 元；其次是伯根郡(Bergen)1萬3329 元。

另有七郡平均地產稅也超過1萬元，包括莫里斯(Morris)、聯合(Union)、薩默塞特(Somerset)、亨特頓(Hunterdon) 、帕塞克(Passaic)、蒙茅斯(Monmouth)以及哈德森(Hudson)。地稅最低的是坎伯蘭郡(Cumberland County)的4901 元，次低是開普梅郡(Cape May County)的6454元。

地產稅主要做為地方郡、市和學校單位的經費，並支付道路、學校和其他服務所需費用；但州府領導可決定是否協助減輕地方官員負擔。

新州州長墨菲(Phil Murphy)日前才剛提出7月1日開始新财年的581億元州預算案，最終會不會撥款減輕地稅負擔仍是未知數。

共和黨則將地稅節節高升歸咎於民主黨。新州參議會少數黨領袖布科(Anthony Bucco)說，新州居民原已無力承擔地產稅，如今又續漲，導致問題不再是還能承受多少？而是還能堅持多久？州長辦公室回應，最新預算案藉由創紀錄的高稅收減免，來讓更多家庭負擔得起生活開銷。

發言人波特(Stella Porter)補充，墨菲團隊與議會合作，透過 ANCHOR、Senior Freeze 和 Stay NJ 等計畫提供直接地產稅減免。

ANCHOR 為居民提供高達 1萬5000元稅收抵免，Stay NJ旨在為年收入低於 50 萬元的65歲以上居民減免一半地稅。

新州 新澤西州 民主黨

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