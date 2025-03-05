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新澤西新蕊畫會春宴 賀于兆漪90大壽

記者孫影真／新州報導
新蕊畫會春宴，會員邀請于兆漪切90大壽蛋糕，祝賀他福壽安康、延年益壽。（記者孫影真／攝影）
新蕊畫會春宴，會員邀請于兆漪切90大壽蛋糕，祝賀他福壽安康、延年益壽。（記者孫影真／攝影）

新澤西州新蕊畫會日前在帕西伯尼市(Parsippany)豐味園舉辦蛇年春宴，同時為指導老師歡慶于兆漪90大壽，于兆漪並送出五幅畫作作為抽獎禮品，讓得獎者如獲至寶。

席間，會員邀請于兆漪切蛋糕，祝賀他福壽安康、延年益壽，于兆漪展示今年的新作「白蛇勇盜仙草 除病疫保安康」與「金蛇送福 乙巳大吉」，並致贈會長傅家瓊一幅一筆畫蛇「乙巳年 蛇歲大吉」畫作，他表示，目前每日仍作畫數小時，感覺身體健朗，希望每日保持快樂的心情，向112高齡仍健在的岳父看齊。

傅家瓊表示，于兆漪教畫非常有耐心，不僅示範畫國畫的筆觸和光影表現，還講解各畫家的獨特風格及歷史背景，同時也會說明自己創作的由來和過程，進而鼓勵學生探索個人創作風格，讓人受益匪淺。

新蕊畫會學生分兩班隔周的周二和周日下午1時30開始，在老師家上課，學生拿了老師的畫稿，請老師講解示範，其後帶回家自行作畫，下次上課時將作品請老師再針對優缺點，加以修正，便成一幅佳畫。多年會友徐敏芝表示，經老師修過的畫作，明眼人立能指出最棒的幾筆是老師所改。

首任會長陶立筠表示，畫會自1993年成立，大家以畫會友。新蕊畫會傳播中華文化不遺餘力，原則上每年都開畫展，從駐紐約經濟文化辦事處、紐約華僑文教中心、到新澤西各地博物館圖書館，都舉辦過展覽。今年計畫於6月1日至30日在新澤西Chatham圖書館舉辦畫展。

于兆漪與得意門生，徐敏芝(左一)，立者左起傅家瓊、陶立筠。（記者孫影真／攝影）
于兆漪與得意門生，徐敏芝(左一)，立者左起傅家瓊、陶立筠。（記者孫影真／攝影）
于兆漪(左)致贈傅家瓊(右)一筆畫蛇的畫作「乙巳年 蛇歲大吉」。（記者孫影真／攝...
于兆漪(左)致贈傅家瓊(右)一筆畫蛇的畫作「乙巳年 蛇歲大吉」。（記者孫影真／攝影）
于兆漪與多名社區畫家。（記者孫影真／攝影）
于兆漪與多名社區畫家。（記者孫影真／攝影）

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