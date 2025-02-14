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川普削減白卡經費 恐影響新州200萬人

編譯周芳苑／綜合報導
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醫療保健工會 1199SEIU成員上周赴華府抗議縮減醫療補助計畫的經費。(醫療保健工會臉書)
醫療保健工會 1199SEIU成員上周赴華府抗議縮減醫療補助計畫的經費。(醫療保健工會臉書)

國會共和黨議員為支持總統川普(Donald Trump)的減稅措施，考慮削減聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱「白卡」)經費，新澤西州200萬弱勢族群恐受影響，醫療保健業工會上周因此齊集華府提出抗議。

新州有近200萬人使用聯邦醫療補助，包括三萬多名殘疾人士和至少60％的療養院住民，該補助同時還支付超過三分之一的分娩費用。

據新州2025年度預算的無黨派立法者分析，新州聯邦醫療補助今年將花費210億餘元，其中120億元來自聯邦政府、60億元來自州稅收、20億元另有來源。

共和黨提出50頁削減或取消項目清單，除了削減聯邦醫療補助資金，也削減對貧困社區醫院提供的資金，或者取消用以協助中產階級負擔醫療保險的補貼。

新州東奧蘭治(East Orange)一家養老院助理查特曼(Deborah Chatman)上周前往華府，與100多名醫療保健工會 1199SEIU成員、美國民主黨眾議員帕隆 (Frank Pallone) 和其他民主黨國會議員一起參加在國會大廈舉行的「不要干涉醫療補助」(Hands Off Medicaid)活動，抗議共和黨主導的連串計畫。

與會者警告，削減醫療補助將損害老人和殘疾人士利益，越來越多醫療保健倡議者也表達擔憂。

共和黨分析，一連串改革計畫預計十年內可節省9000億元。

新州負責監管醫療補助計劃的新州人事服務廰(New Jersey Department of Human Services)官員與專案高層利益相關單位，正開會討論削減措施的可能影響；助理州長伍茲 (Gregory Woods) 說，改變聯邦醫療補助政策是國會的重點，聯邦監管機構尚未要求新州做出任何改變，一旦削減開支，新州恐損失數十億元收入。

此外，新州參議會小組上周一致通過立法，呼籲州府每年審查醫療補助計畫、評估可用資金、並優先考慮對改善醫療服務最重要的12項改革。

新州殘障者權利組織(Disability Rights New Jersey)則發起「醫療補助行動日」(Medicaid day of action)，敦促支持者要求國會議員捍護醫療補助。

新州 共和黨 Medicaid

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