長城中文學校舉辦2025蛇年春晚

長城中文學校部分表演學生合影。

金龍辭歲瑞雲開，靈蛇獻瑞喜盈懷。2025年蛇年正月初五迎財神，長城中文學校（Great Wall Chinese School）於2月2日在 St Joseph University Mandeville Hall 隆重舉辦了一年一度的春節 聯歡會，數百名家長和學生共同慶祝農歷乙巳蛇年春節的到來。精彩紛呈的節目、歡樂的互動環節，以及豐厚的抽獎獎勵，讓大家度過了一個難忘的節日慶典，也充分展現了中華文化的魅力。

本次春晚以校長姚海蓉和理事長莊嵐的致辭拉開序幕，她們代表學校理事會和校委會向大家送上新春祝福。隨後，由張頻老師及其演講班的學生們主持整場活動，為觀眾帶來了精彩紛呈的演出。今年的春晚共安排了 33個節目，涵蓋了歌曲、舞蹈、朗誦、相聲、小品和傳統藝術表演等多種形式，為觀眾呈現了一場中華文化的盛宴。

開場表演由幼兒班帶來的歌曲《新年好》，稚嫩的童聲點燃了現場的節日氛圍。三句半《步步高》和短劇《五官爭功》讓孩子們在表演中學習中文表達和傳統文化。古典舞《古典扇韻》和傣族舞《碧波孔雀》展現了中國傳統舞蹈的優雅與韻味。小提琴獨奏、武當太極劍等才藝展示，體現了學生們的多才多藝。成人聲樂班和兒童聲樂班共同獻上了《我和你》，全場觀眾齊聲合唱，將氣氛推向高潮。全場最佳節目當屬古典舞大班帶來的舞蹈《驍》， 表達了女子馳騁沙場英氣逼人，展現了巾幗不讓鬚眉的英姿颯爽。值得一提的是，SJU大學的學生也帶來了朗誦節目《中國速度》和相聲表演，為春晚增添了更多青春活力。

節目穿插抽獎環節，驚喜連連。在精彩的節目間隙，大家期待已久的抽獎也成為當晚的一大亮點。現場氣氛熱烈，隨著一個個幸運號碼的揭曉，中獎的家長和學生們紛紛上台領獎，喜悅之情溢於言表。

為了讓所有參與者都能享受到節日的溫暖，長城中文學校特別貼心安排，為現場觀眾提供了披薩、水和巧克力，特為學生們準備了新年紅包。無論是表演者還是觀眾，共度溫馨時光，都能在這場活動中感受到長城這個大家庭的溫馨與關愛。

本次春晚的成功舉辦，離不開理事會、校委會及眾多志願者、家長和贊助商的大力支持。長城中文學校衷心感謝SJU提供場地支持。學校在晚會現場表揚義工，並在節目表上列出所有獲得總統義工獎者名單。

長城中文學校成立於1996年，是費城 地區最早的中文學校，致力於推廣中文教育和中華文化。2024年9月，長城中文學校搬遷至羅斯蒙特學院（Rosemont College），新校園設施更加完善，為學生提供了更優質的學習環境。學校每周日上課，涵蓋中文教學、SAT 輔導、繪畫和民族舞蹈等文化課程，積極為華人 社區提供優質的教育資源。學校官網：www.Greatwall.org，聯繫方式：[email protected]