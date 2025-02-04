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感謝救援 費城自助中餐廳免費供餐警消

記者劉偉／費城報導
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費城東北區的UMI海鮮自助餐廳。(Yelp截圖)
費城東北區的UMI海鮮自助餐廳。(Yelp截圖)

一架載有一名兒童患者及其母親和其他四人的醫療運輸直升機，1月31日傍晚起飛後墜入賓州費城東北區，造成7人死亡、19人受傷的悲劇。距離出事地點僅幾條街之隔的中餐館UMI海鮮自助餐廳，為表達對參與救援該意外事件警消及急救人員的敬意，宣布即日起到2月9日，只要參加過該救援工作的人員，均可獲每天一次免費用餐。

調查人員仍在調查這起致命意外中燒毀的車輛、受損房屋以及焦黑的殘骸，以確認飛機在起飛後不久墜毀的原因。從網路拍攝的影片中，可以看到UMI自助餐館的大型廣告牌，

儘管未受該傷亡事件波及，該餐館為鴻鵠商會旗下成員，鴻鵠商會主席陳李忠、餐廳總經理黃靜儀表示，UMI自助餐廳即日起到2月9日，所有參與救援工作的警消、急救人員只要攜帶證件，即可享受每天一次的免費用餐。

兩人表示，患難見真情，費城東北區是大家的共同家園，他們有義務和責任伸出援手，幫助社區度過難關，也表達華人關心社區與救援人員的真情，希望能通過支持救援人員的工作，盡快幫助受影響者走出陰影、恢復正常生活。

費城東北區UMI自助餐廳地址：1619 Grant Ave,Philadelphia，PA 19115。

UMI自助中餐廳免費招待參與直昇機意外事件的警消免費用餐。(UMI提供)
UMI自助中餐廳免費招待參與直昇機意外事件的警消免費用餐。(UMI提供)

費城 華人 賓州

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