我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

費城亞裔洗車店 ICE突襲抓7無證客

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海關及移民執法局上周突襲費城亞裔經營的洗車店。(ICE)
美國海關及移民執法局上周突襲費城亞裔經營的洗車店。(ICE)

移民暨海關執法局(ICE)探員上周突襲檢查北費城韓裔李家開設的洗車店Complete Autowash Philly，拘留七名無證工人，引發人們聚集市中心ICE辦公室外抗議。

被查商店的負責人35歲兒子傑弗里．李(Jeffrey Lee)提到，整個盤查過程幹員態度強硬，就連店內顧客也被要求出示證件。

費城新庇護運動組織(New Sanctuary Movement of Philadelphia)稱，七名男子中至少有一人正在辦理綠卡，全被關押在賓州克利爾菲爾德郡(Clearfield County)私人監獄Moshannon Valley Processing Center。

根據「1986年移民改革與控制法」(Immigration Reform and Control Act of 1986)，雇主明知故犯雇用無證移民並被證明違法，可能面臨民事罰款和包括監禁的刑事處罰。

李家2007年起經營洗車店，由大衛．李(David Lee)創辦，兒子傑弗里也加入公司。洗車店被突襲時，傑弗里正前往洗車店，途中接到電話，來電顯示是「爸爸」，但電話另一頭卻是ICE探員。

傑弗里說，對方在電話上說，「我們是來抓非法移民的。如果您未收到我們的後續回應，不要擔心。」他事後從攝影機看到一群ICE探員蜂擁而至；他的父親說，探員未出示任何文件，一進來馬上逮捕人，甚至讓顧客站在車旁並查看證件。

傑弗里和他父母親都是移民，他聽得懂英語，但說得不夠好；他一無所有到美國追逐美國夢，結果ICE探員全副武裝出現，美國夢似乎失去意義。

ICE突擊檢查，顧客震驚；傑弗里感覺探員奪走他的家人。

傑弗里說，員工多半工作13至15年，誠實善良，不是罪犯。他們協助李家建立事業，多年來大家彼此依賴。員工中有一對父子，兒子是美國公民，被訊問但未被捕，被帶走的許多人正在辦證件。

針對明知而雇用無證員工一事，傑弗里說，雇用這些人是因為他們確實付出努力、想工作，在他們公司工作很辛苦，員工們對工作注入高度關懷和專業知識，顧客讚賞，儘管不說同一種語言，卻是唯一能做好這一份工作的人。

傑弗里後來沒有接到ICE任何消息；他們只說，洗車店可能接受審計以查看薪資單。

傑弗里說，目前能提供的協助不多。但仍一直聯絡朋友、移民律師和一些組織。

非法移民 ICE 費城

上一則

亞城警強制驅離反ICE遊行 4民眾被捕

延伸閱讀

ICE鼓勵地方警長提供監獄 拘留待遣非法移民

ICE鼓勵地方警長提供監獄 拘留待遣非法移民
川普驅逐移民 洛爆大規模抗議

川普驅逐移民 洛爆大規模抗議
川普驅逐移民 洛城數千人抗議 阻塞高速路

川普驅逐移民 洛城數千人抗議 阻塞高速路
ICE臨檢 校園推6分鐘應變守則

ICE臨檢 校園推6分鐘應變守則

熱門新聞

邊境沙皇霍曼26日坐鎮芝城監督移民突襲。(緝毒局芝加哥辦公室X截圖)

芝城華人快遞員 遭ICE探員當街攔停

2025-01-27 09:36
ICE本周預計將持續在芝城執法。(ICE公布影片截圖)

持綠卡也未倖免 芝城男有犯罪紀錄遭ICE逮捕

2025-01-28 11:14
川普政府凍結聯邦撥款生效前，聯邦白卡支付系統提醒支付可能延遲或被拒。(PMS官網截圖)

凍結聯邦撥款美東下午5時生效 伊州現已無法進白卡支付系統

2025-01-28 14:06
許多非法進入美國的無證客，都由移民局戴上GPS電子腳銬。(本報檔案照片)

ICE突襲亞城 2戴電子腳銬無證客 做完禮拜教堂外被捕

2025-01-27 10:43
華府餐廳Republic Cantina公告3日停業一天，以響應「無移民日」行動。(ig截圖)

響應無移民日 芝城、華府多家餐館今停業抗議川普

2025-02-03 09:52
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(取材自GoFundMe)

店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑

2025-02-01 20:00

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？