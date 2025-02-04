費城亞裔洗車店 ICE突襲抓7無證客

美國海關及移民執法局上周突襲費城亞裔經營的洗車店。(ICE)

移民暨海關執法局(ICE )探員上周突襲檢查北費城 韓裔李家開設的洗車店Complete Autowash Philly，拘留七名無證工人，引發人們聚集市中心ICE辦公室外抗議。

被查商店的負責人35歲兒子傑弗里．李(Jeffrey Lee)提到，整個盤查過程幹員態度強硬，就連店內顧客也被要求出示證件。

費城新庇護運動組織(New Sanctuary Movement of Philadelphia)稱，七名男子中至少有一人正在辦理綠卡，全被關押在賓州克利爾菲爾德郡(Clearfield County)私人監獄Moshannon Valley Processing Center。

根據「1986年移民改革與控制法」(Immigration Reform and Control Act of 1986)，雇主明知故犯雇用無證移民並被證明違法，可能面臨民事罰款和包括監禁的刑事處罰。

李家2007年起經營洗車店，由大衛．李(David Lee)創辦，兒子傑弗里也加入公司。洗車店被突襲時，傑弗里正前往洗車店，途中接到電話，來電顯示是「爸爸」，但電話另一頭卻是ICE探員。

傑弗里說，對方在電話上說，「我們是來抓非法移民 的。如果您未收到我們的後續回應，不要擔心。」他事後從攝影機看到一群ICE探員蜂擁而至；他的父親說，探員未出示任何文件，一進來馬上逮捕人，甚至讓顧客站在車旁並查看證件。

傑弗里和他父母親都是移民，他聽得懂英語，但說得不夠好；他一無所有到美國追逐美國夢，結果ICE探員全副武裝出現，美國夢似乎失去意義。

ICE突擊檢查，顧客震驚；傑弗里感覺探員奪走他的家人。

傑弗里說，員工多半工作13至15年，誠實善良，不是罪犯。他們協助李家建立事業，多年來大家彼此依賴。員工中有一對父子，兒子是美國公民，被訊問但未被捕，被帶走的許多人正在辦證件。

針對明知而雇用無證員工一事，傑弗里說，雇用這些人是因為他們確實付出努力、想工作，在他們公司工作很辛苦，員工們對工作注入高度關懷和專業知識，顧客讚賞，儘管不說同一種語言，卻是唯一能做好這一份工作的人。

傑弗里後來沒有接到ICE任何消息；他們只說，洗車店可能接受審計以查看薪資單。

傑弗里說，目前能提供的協助不多。但仍一直聯絡朋友、移民律師和一些組織。