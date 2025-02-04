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「ICE義勇隊」字樣車輛 現身賓州引恐慌

記者張聲肇／綜合報導
顯示「ICE義勇隊」(ICE Volunteer Corps)的皮卡現身賓州。(臉書截圖)
顯示「ICE義勇隊」(ICE Volunteer Corps)的皮卡現身賓州。(臉書截圖)

顯示「ICE義勇隊」(ICE Volunteer Corps)的車輛現身賓州，引發在契斯特郡等地的移民農工焦慮，但費城移民局發言人只說，移民局沒有「義勇」(志工)隊，就此事引發焦慮的問題則未予回應。肯尼斯廣場市警局對此表示，警方不知情。

西語裔民眾自己在臉書群組1月24日上傳「ICE義勇隊」卡皮照片，用西班牙文提醒可能不懂英文的無證移工說，這「不是ICE。」並稱「既然這是非法的作為，我們已通知警方。」「如果你也看到類似的車子，但不確定是不是移民局時，先拍照片再查清楚它到底是不是移民局的車子。」

噴有「ICE義勇隊」字樣的休旅車和皮卡，不但在契斯特郡出現，也被看到出現在移民農工聚集的肯尼斯廣場，西契斯特大學上月27日就有人投訴稱，校園有該類非法車輛出沒。

西契斯特大學說，「經本校公安部門仔細研究，本校認定這種車輛不是政府公務車，」「本校相信，該車的非正式標記，旨在製造混亂與不安。」

契斯特郡移民律師史威特(Lindsey Sweet)說，她也聽到好幾人說看到這種車子出現在肯尼斯廣場市。肯尼斯廣場是全國洋菇最大產地，不少來自瓜地馬拉、尼加拉瓜、委內瑞拉等國的難民申請人在當地打工。

史威特和費城詢問人報仔細端詳了這種車輛的照片，發現上面好像也裝了類似警車的警示燈。她說，「大家都很怕。這種車輛驚動本地，儘管不過就是貼上某種標籤的私人汽車，它還是多少造成了恐慌。」

移民局本周突襲檢查費城北區洗車店，逮捕了七名移工。此外，邊境巡邏官把來過美國並已提出難民申請的人擋在海關，不讓他們入境。史威特說，契斯特郡的無證移工很怕川普政府會擴大實施「遞解出境」政策，讓他們還沒來得及參加法院的聽審難民申請案，就將把他們遣返。

移民 ICE 費城

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