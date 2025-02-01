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費城人心惶惶 無證客不敢工作或上學

編譯尤寶琪／綜合報導
一起關於ICE即將進行突襲的傳言，29日導致費城知名的義大利市場許多商家暫停營業。(費城第九街義大利市場臉書截圖)
一起關於ICE即將進行突襲的傳言，29日導致費城知名的義大利市場許多商家暫停營業。(費城第九街義大利市場臉書截圖)

川普上任的頭九天內，費城地區到處流傳移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)出沒的相關消息，加劇移民社群的焦慮，一些人的日常生活因此改變，甚至直接從日常生活的各種活動中銷聲匿跡。

ICE在1月28日突襲搜查了北費城一家洗車店，共逮捕了七名移民，並引發了約25名牧師、活動人士和居民聚集在ICE的市中心辦公室外抗議。費城ICE官方人員表示，無法針對逮捕提供相關資訊。

一起關於ICE即將進行突襲的傳言，在1月29日導致費城知名的義大利市場陷入混亂，許多商家因此決定不營業，導致許多攤位因此閒置。

對於已經在市場餐廳工作長達幾十年的何蘇．莫佐(Jesus Mozo)來說，這種空虛感的來源，是已經持續數周「他們要來了」的流言。

在社區中很有名氣且受人信賴的莫佐表示：「此時，我寧願ICE已經出現，而不是像這樣一直生活在未知中。我們必須團結起來，去遊行之類的，因為這不僅會影響我們的經濟，但這也是這座城市的現況⋯我們是人，我們不能一直活在恐懼之中。」

在其他地方，有些移民選擇遠離像是家得寶(Home Depot)等供應商店；無證客會聚集在這類商店的停車場，希望能從承包商取得工作；其他人則選擇避免像是知名連鎖便利商店Wawa等商店，免得遭ICE探員監視。

此外，根據校長傳給家長的訊息，外界瘋傳有ICE探員出現在北費城Julia De Burgos小學的消息則是假的；另外，關於ICE把車子停在賓州長老會醫院(Penn Presbyterian Medical Center)外的報導，事實其實沒有那麼嚇人；根據調查了此消息的市政府員工，實際狀況是有一名ICE探員，前去醫院探訪生病的家庭成員。

但這些報告顯示了各界提高警覺的程度，尤其是在總統川普宣布學校、醫院和教堂會是移民局執法的潛在目標後。

ICE 費城 移民

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